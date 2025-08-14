Nhiều nhà máy và nhà cửa ở châu Âu bị thiêu rụi do cháy rừng

Cháy rừng bùng phát do nắng nóng và gió mạnh đang tiếp tục hoành hành khắp miền Nam châu Âu trong ngày 13/8, thiêu rụi nhiều nhà cửa, trang trại và nhà máy, đồng thời buộc hàng nghìn cư dân và khách du lịch phải sơ tán.



Trên bán đảo Peloponnese ở phía Tây thủ đô Athens của Hy Lạp, một nhà máy ximăng chìm trong biển lửa khi cháy rừng quét qua. Nhiều vườn ô liu và rừng cây ở ngoại ô thành phố Patras cũng bị thiêu rụi, làm gián đoạn giao thông đường sắt của nước này.



Chính quyền Peloponnese đã ra lệnh sơ tán khoảng 7.700 cư dân của một thị trấn gần Patras, đồng thời đưa ra khuyến cáo tương tự với cư dân của 2 ngôi làng gần đó.



Trong khi đó, trên các đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp là Chios và Cephalonia, các đám cháy cũng đang tiếp tục lan rộng, buộc người dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

Tại Tây Ban Nha, một lính cứu hỏa tình nguyện đã tử vong do bỏng nặng, trong khi một số người phải nhập viện khi nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan đến thị trấn Nogarejas thuộc vùng Castile và Leon ở miền Trung nước này.



Ở phía Tây Bắc, 6 đám cháy đã ảnh hưởng đến 10.000 ha tại tỉnh Ourense của vùng Galicia.



Cơ quan Thời tiết Tây Ban Nha cảnh báo hầu hết các khu vực tại nước này đều đang trong nguy cơ hỏa hoạn cực kỳ cao. Đáng chú ý là có những đám cháy do hành động phóng hỏa của con người.

Tại Albania cũng đang có một số đám cháy rừng lớn. Thành phố Delvina ở phía Nam đã có nhiều người phải sơ tán. Mặc dù đến nay đã có một số người được trở về nhà nhưng chính quyền thành phố vẫn kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác.

Đợt nắng nóng trên khắp các vùng rộng lớn ở châu Âu đã cản trở các nỗ lực dập lửa, đặc biệt ở những nơi có kết hợp với không khí khô và gió mạnh./.

