Thổ Nhĩ Kỳ: Giao thông qua eo biển Dardanelles gián đoạn do cháy rừng

Ngày 8/8, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cháy rừng tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc nước này, đã buộc nhà chức trách tạm dừng giao thông đường biển hai chiều qua eo biển Dardanelles và phải sơ tán hàng trăm người.

Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ thông báo việc đóng cửa tạm thời tuyến hàng hải này được áp dụng sau khi đám cháy bùng phát và lan rộng do gió mạnh.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli cho biết chính quyền đã sơ tán 72 bệnh nhân tại bệnh viện công và 57 người tại viện dưỡng lão. Trong khi đó, 24 người khác nhập viện do hít phải khói.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin lửa đã thiêu rụi nhà cửa ở làng Sacakli - một trong ba ngôi làng phải sơ tán. Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát hình ảnh lính cứu hỏa buộc phải bỏ lại một xe cứu hỏa trên đường rừng khi lửa bao trùm.

Gió giật tới 80 km/h và nhiệt độ trên 30 độ C khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhà chức trách dự báo nguy cơ cháy rừng sẽ duy trì ở mức cao tới tháng 10, trong bối cảnh nước này đã trải qua nhiều tuần nắng nóng; riêng tháng Bảy vừa qua, 14 người thiệt mạng khi tham gia chữa cháy ở miền Tây.

Eo biển Dardanelles nối biển Aegean với biển Marmara, là tuyến hàng hải nhộn nhịp với gần 46.000 tàu thuyền qua lại năm 2024, đồng thời là điểm du lịch nổi tiếng với di tích Thành Troy cổ đại.

Trước đó cùng ngày, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo nắng nóng cực đoan đang tác động tới hàng triệu người trên toàn cầu, trong bối cảnh cháy rừng và chất lượng không khí suy giảm khiến tình hình thêm nghiêm trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm và các kế hoạch ứng phó sức khỏe trước nắng nóng.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng khả năng và mức độ nghiêm trọng của cháy rừng./.

