Công viên quốc gia ở miền Nam Italy tạm dừng đón khách do cháy rừng

Ngày 10/8, Italy đã được triển khai để dập tắt một đám cháy rừng ở sườn núi Vesuvius, miền Nam nước này, hiện tất cả các tuyến đường leo núi trong khu vực này tạm thời đóng cửa đối với khách du lịch.

Ngày 10/8, lực lượng cứu hỏa Italy đã được triển khai để dập tắt một đám cháy rừng ở sườn núi Vesuvius - ngọn núi lửa nổi tiếng gần thành phố Naples, miền Nam nước này. Hiện tất cả các tuyến đường leo núi trong khu vực này đã tạm thời đóng cửa đối với khách du lịch.

Trong thông báo trên mạng xã hội, cơ quan cứu hỏa quốc gia Italy cho biết đã huy động 12 đội cứu hỏa và 6 máy bay chữa cháy Canadair để kiểm soát đám cháy rừng bùng phát tại Công viên quốc gia Vesuvius kể từ ngày 8/8 vừa qua.

Từ di tích khảo cổ Pompeii cũng có thể nhìn thấy khói của đám cháy này.
Các đội cứu hỏa đã sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát và ngăn ngừa đám cháy lan rộng. Nhà chức trách đang điều động bổ sung lực lượng cứu hỏa từ nhiều khu vực khác.

Trong khi đó, ban quản lý Công viên quốc gia Vesuvius thông báo, vì lý do an toàn và để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chữa cháy, tất cả các tuyến đường mòn trong công viên tạm dừng đón khách du lịch cho đến khi có thông báo mới.

Núi Vesuvius nằm ở vịnh Naples, cách thành phố Naples 9 km về phía Đông. Đây là núi lửa duy nhất ở châu Âu nằm trên đất liền đã từng phun trào trong hàng trăm năm qua, mặc dù hiện nay không còn ghi nhận thêm những đợt phun trào mới.

Ngọn núi này nổi tiếng với lần phun trào vào năm 79 sau Công nguyên đã vùi lấp, phá hủy các thành phố La Mã cổ đại là Pompeii, Herculaneum, Oplontis và Stabiae.

Trong năm 2024, gần 620.000 người đã đến thăm miệng núi lửa Vesuvius.
Giới chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng gia tăng do biến đổi khí hậu đang khiến nhiều khu vực ở châu Âu, bao gồm Italy, ngày càng dễ bị ảnh hưởng do cháy rừng vào mùa Hè./.

