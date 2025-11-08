Thổ Nhĩ Kỳ: Cháy kho nước hoa khiến nhiều người thiệt mạng

Sáng sớm 8/11, hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại một kho nước hoa ở thành phố công nghiệp Dilovasi, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Hình ảnh phát sóng trên kênh truyền thông cho thấy 2 tầng của tòa nhà được sử dụng làm kho chứa đã bị ngọn lửa phá hủy.

Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.

Thành phố công nghiệp Dilovasi có nhiều nhà máy và kho chứa, nằm cách thành phố Istanbul khoảng 70 km./.

