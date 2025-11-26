Bộ GD-ĐT thay đổi khung năng lực ngoại ngữ, bổ sung trình độ Tiền Bậc 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hiện nay. Đây là một trong những thay đổi trong dự thảo Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều nay, 26/11.

Được xây dựng để thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết khung năng lực ngoại ngữ mới có nhiều điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay, cập nhật các xu thế giáo dục ngôn ngữ hiện đại.

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) năm 2020, góp phần bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Các mô tả năng lực cho từng kỹ năng được bổ sung và cụ thể hóa, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu chuẩn xác và hữu ích cho các nhà quản lí, chuyên gia phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học trong việc tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.

Khung năng lực ngoại ngữ dự kiến. (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Việc bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi nhỏ (mầm non, tiểu học) tại Việt Nam hiện nay.

Khung năng lực mới tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất giữa hoạt động giảng dạy trong nước với các chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí và nhà xuất bản quốc tế đang tham chiếu Khung năng lực mới, đặc biệt đối với tiếng Anh.

Dự thảo Thông tư được xây dựng phù hợp với tinh thần của Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/ 2027 và thay thế Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trước đây. Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư này là căn cứ để triển khai giảng dạy, đánh giá và phát triển các chương trình ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục./.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Không đợi đủ điều kiện mới thực hiện Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết việc triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ thực hiện trước ở nơi thuận lợi, không đợi đại trà.