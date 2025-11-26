Việt Nam và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng, thống nhất thúc đẩy nhiều lĩnh vực trọng tâm

Việt Nam và Philippines khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng, mở rộng phối hợp nhiều lĩnh vực và duy trì tham vấn chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, hướng tới quan hệ ngày càng thực chất.

Chiều 26/11 tại Hà Nội, Việt Nam và Philippines tổ chức tiếp xúc cấp cao và Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 7.

Hai bên đánh giá cao hợp tác thời gian qua, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế hiện có và mở rộng hợp tác trong đào tạo, giao lưu sĩ quan, quân y, hậu cần, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, tìm kiếm cứu nạn và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai nước cũng cam kết phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quân sự – quốc phòng ASEAN, hướng tới quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả./.