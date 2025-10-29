Sáng 29/10, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 8 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì đối thoại.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 8 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2/2025.

Đối thoại cũng hướng tới giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2, Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự chia sẻ thắm tình hữu nghị mà Campuchia dành cho nhân dân Việt Nam trong thiên tai, bão lũ; khẳng định với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ, động viên của cộng đồng quốc tế, người dân các vùng lũ của Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Phát biểu tại đối thoại, thay mặt Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Chay Saingyun chia sẻ sự cảm thông sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ gây ra trong thời gian qua tại Việt Nam; đồng thời chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả mà Quân đội Việt Nam đã dành cho Quân đội Campuchia, Đại tướng Chay Saingyun khẳng định Bộ Quốc phòng Campuchia tái cam kết kiên định trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là các nội dung gồm: tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tiếp tục viện trợ giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (phải) và Đại tướng Chay Saingyun (trái) ký Bản ghi nhớ giữa giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và Biên bản Đối thoại. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước; hợp tác pháp luật quân sự, quốc phòng; tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước cũng như giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia...

Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tướng Chay Saingyun đã ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 8./.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Ủy viên Ban thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.