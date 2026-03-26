Tập đoàn năng lượng GS của Hàn Quốc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam

Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Yongsoo Huh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng GS (Hàn Quốc).

Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; đại diện một số bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng GS và VinaCapital; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài; số hai về hợp tác phát triển và du lịch; số ba về hợp tác thương mại và lao động. Có được những thành quả đó, ngoài quyết tâm chính trị của các lãnh đạo cấp cao hai nước, còn có sự đóng góp không nhỏ của các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước, trong đó có Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Năng lượng GS.

Phó Thủ tướng ghi nhận Tập đoàn Năng lượng GS là một trong những nhà đầu tư có năng lực toàn diện về tài chính, công nghệ và quản trị, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư mới nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và năng lượng mới để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích các tập đoàn năng lượng quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp lớn, có năng lực như Tập đoàn Năng lượng GS tham gia phát triển ngành điện trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Ông Yongsoo Huh trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dành thời gian tiếp và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với các dự án của Tập đoàn.

Tập đoàn Năng lượng GS đã tham gia đầu tư một số dự án tại Việt Nam: Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Thanh Hóa (7/2013-2/2017); Khu phức hợp LNG-to-power tại Long An với tên gọi là dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và Long An II.

Ông cho biết Tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam - một lĩnh vực mà GS có thế mạnh tại Hàn Quốc. Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Tập đoàn Năng lượng GS tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hình thành và phát triển chuỗi cung ứng nội địa; tăng cường hợp tác cùng có lợi và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của hai nước./.

