Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc điện đàm thúc đẩy hợp tác

Chiều 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Hàn Quốc và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Cho Hyun chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đảm nhận cương vị mới và trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó; khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Lê Hoài Trung thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trong đó có Đối thoại thường niên Bộ trưởng Ngoại giao hai nước về rà soát thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đã ký tháng 6/2023, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước nói riêng và quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng chia sẻ với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các mục tiêu phát triển mới của Việt Nam, trong đó có hai mục tiêu phát triển lớn là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, trong đó nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước và coi trọng động lực tăng trưởng kinh tế tư nhân; coi hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng cho phát triển trong thời gian tới, trong đó có đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài; lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định trong quá trình phát triển đất nước, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025); nhất trí tiếp tục tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị; thúc đẩy tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và bổ trợ lẫn nhau cùng phát triển thông qua việc triển khai thực chất, hiệu quả mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh và các lĩnh vực thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động.

Hai bên nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ-trụ cột mới trong quan hệ song phương; sớm triển khai giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST); chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, chiến lược, đổi mới sáng tạo số, triển khai các dự án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch, lao động, địa phương và không ngừng vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nghiên cứu các hình thức hợp tác phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, nhất là hợp tác ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc; thúc đẩy tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc trong năm 2026; hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương./.

