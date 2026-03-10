Đắk Lắk: Giữ vững trận địa an ninh cho ngày hội của toàn dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn.

Những ngày này, tại buôn Kdun, phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nơi có khoảng 1.300 cử tri tham gia bầu cử, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Để bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, cán bộ, chiến sỹ Công an phường cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Ban tự quản buôn thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo Bí thư Chi bộ buôn Kdun (phường Buôn Ma Thuột) Y Tâm Niê, đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại buôn cơ bản đã hoàn tất. Tổ bầu cử đã niêm yết danh sách cử tri, tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, thông báo bằng tiếng của đồng bào để người dân dễ tiếp cận thông tin.

“Trong buôn có hai tôn giáo là Công giáo và Tin lành. Chi ủy Chi bộ và Ban tự quản buôn đã chủ động trao đổi với các trưởng điểm nhóm tôn giáo về thời gian tổ chức bầu cử để tuyên truyền cho bà con. Qua tuyên truyền, đồng bào rất phấn khởi và sẽ tham gia đầy đủ trong ngày bầu cử,” ông Y Tâm Niê cho biết.

Song song với công tác tuyên truyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng thường xuyên vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ông Y Đoan Êban, người dân buôn Kdun chia sẻ, bà con trong buôn rất phấn khởi, mong chờ ngày bầu cử sắp tới. Nhân dân hy vọng sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài, quan tâm đến đời sống của bà con, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Ban Tự quản buôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Trung tá Lê Hồng Sơn, Tổ phó Tổ An ninh, Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, Công an phường đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để gây rối hoặc đưa thông tin sai lệch trên không gian mạng.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát theo nhiều khung giờ khác nhau; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và Ban tự quản buôn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử để người dân không nghe, không tin theo các luận điệu xuyên tạc. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp,” Trung tá Lê Hồng Sơn cho biết.

Tại phường Ea Kao, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử cũng được triển khai nghiêm túc. Trên địa bàn phường có 27 điểm bỏ phiếu với hàng nghìn cử tri tham gia. Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội của toàn dân.

Thượng tá Đặng Quang Hưng, Trưởng Công an phường Ea Kao cho biết Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tuần tra khép kín trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 12/12/2025 đến ngày 15/3/2026 tại 102/102 xã, phường.

Phường Ea Kao tổ chức hai tuyến tuần tra kết hợp giữa lực lượng Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở, tuần tra khép kín hàng đêm. Hướng tới ngày bầu cử, Công an phường bố trí trực chiến 50% quân số trước và sau ngày bầu cử.

Trong ngày bầu cử 15/3 sẽ trực 100% quân số. Với 27 điểm bỏ phiếu trên địa bàn, mỗi điểm đều có lực lượng túc trực, trong đó Công an đóng vai trò chủ công nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, Thượng tá Đặng Quang Hưng cho biết.

Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, tăng cường kiểm tra công tác an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh cơ sở, cấp ủy chi bộ và Ban tự quản các buôn. Tất cả đều sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm cao, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi hướng đến ngày hội lớn của toàn dân.

Ở quy mô toàn tỉnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường chủ động thực hiện đầy đủ quy trình cấp thẻ cử tri; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp trong việc số hóa dữ liệu dân cư, in và cấp thẻ cử tri theo đúng quy định. Đến nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận, điều chỉnh và sắp xếp dữ liệu cử tri phục vụ công tác bầu cử.

Để bảo đảm an ninh trật tự, Tiểu ban An ninh đã chỉ đạo 102/102 xã, phường phân loại các khu vực bỏ phiếu theo ba cấp độ an ninh nhằm có phương án bảo vệ phù hợp.

Lực lượng Công an tỉnh cũng triển khai 10 tổ công tác với khoảng 320 cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn các xã, phường để nắm tình hình, kiểm soát và kịp thời xử lý các hoạt động có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần triển khai chặt chẽ các phương án bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc bầu cử; đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bầu cử, đặc biệt tại những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng.”

Bên cạnh đó, các xã, phường, thôn, buôn cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi, an toàn.

Với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng của lực lượng chức năng cùng tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đang sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân./.

