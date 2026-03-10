Khánh Hòa phát huy vai trò giám sát và lập pháp của đại biểu dân cử

Thực hiện giám sát công tác bầu cử thông qua việc kiểm tra quy trình, nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật giúp lựa chọn đại biểu đủ tâm, đủ tầm và tăng cường niềm tin của cử tri.

Để làm rõ hơn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là cơ quan thực hiện giám sát và đề ra các quyết sách để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông đã trao đổi với phóng viên về vấn đề này.

- Thưa ông, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh được đặt ra như thế nào?

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông: Trong bối cảnh phát triển mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo phát triển thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách có tính chiến lược, dài hạn liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, quy hoạch, đầu tư công, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng giám sát, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm khắc phục tồn tại, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giữ vai trò là cầu nối vững chắc giữa chính quyền với nhân dân; thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình và giám sát chuyên đề, tạo diễn đàn dân chủ, công khai để các cơ quan quản lý nhà nước làm rõ trách nhiệm, cam kết lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế mà cử tri quan tâm, không chỉ bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đầy đủ mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

- Ông đánh giá thế nào về chất lượng của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh? Công tác bầu cử được tỉnh triển khai như thế nào để cử tri tiếp cận rõ thông tin trung thực về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên?

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông: Với sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của Tỉnh ủy, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực và uy tín để giới thiệu ứng cử.

Công tác nhân sự được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định; chú trọng cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực, địa bàn, tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, người trẻ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo… nhằm phát huy tính đại diện rộng rãi của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Cử tri khu phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) xem danh sách cử tri niêm yết tại khu vực bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Nhìn chung, các đại biểu đều có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có uy tín và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các chương trình hành động đề ra, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã thể hiện rõ quan điểm, bản lĩnh chính trị, liêm chính, khách quan và cầu thị.

Đặc biệt, các đại biểu luôn lắng nghe, tiếp thu kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, thể hiện cam kết của mình trước Đảng, trước nhân dân; sẵn sàng hiến kế, tích cực góp ý xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng lập pháp, thúc đẩy giám sát, tạo “cầu nối thể chế” giữa địa phương với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Để cử tri tiếp cận rõ thông tin về các đại biểu ứng cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ đến các địa phương, các tổ bầu cử về quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục ở các địa bàn dân cư, từ vùng sâu, vùng xa, miền núi đến vùng biển và hải đảo.

Đến thời điểm này, các địa phương ở Khánh Hòa đã hoàn tất việc trang trí tại các khu vực bầu cử. Việc niêm yết danh sách cử tri cũng đã hoàn thành. Tỉnh đã tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri và thông tin đậm nét về chương trình hành động của mình. Với mong muốn được thể hiện quyền và nghĩa vụ, cử tri ở Khánh Hòa rất háo hức chờ diễn ra Ngày hội non sông để đi “bầu đúng”, “bầu đủ”, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công cuộc đổi mới đất nước.

- Tỉnh có kế hoạch thế nào để đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử và cách xử lý nếu có tình huống bất ngờ phát sinh?

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông: Để đảm bảo cho công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã triển khai nhiều phương án phù hợp với tình hình thực tế. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội được các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và thực hiện xuyên suốt. Các thông tin sai lệch, tiêu cực liên quan đến bầu cử sẽ được chủ động xử lý kịp thời, định hướng tốt dư luận xã hội.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, cháy nổ… được các địa phương, các đơn vị có liên quan triển khai chi tiết, đồng bộ, cụ thể. Lực lượng chức năng ở các địa phương cũng thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Song song đó, các phương án bảo vệ các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu được xây dựng rất chi tiết, không để xảy ra tình huống phát sinh, sự cố kỹ thuật không mong muốn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

- Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ giám sát như thế nào để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật? Ông có gửi gắm gì đến cử tri để họ sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp?

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông: Cử tri chính là nhân tố then chốt quyết định tính dân chủ và hiệu quả trong các cuộc bầu cử. Cử tri là chủ thể trực tiếp lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác giám sát để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.

Tôi mong muốn mỗi cử tri trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm với lá phiếu của mình để lựa chọn được đại biểu ưu tú nhất, bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Các cử tri cần nghiên cứu sâu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử để bầu đúng, bầu đủ cơ cấu, số lượng đại biểu. Cử tri đi bầu đúng thời gian, địa điểm, tự mình bỏ phiếu; chấp hành nghiêm nội quy, quy định và thể lệ bầu cử để cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cử tri xem danh sách bầu cử được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tôi cũng rất kỳ vọng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm hoạt động của các đại biểu trong các nhiệm kỳ qua; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới để phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; mạnh dạn đề xuất, kiến nghị những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước; nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: 4 đơn vị bầu cử của tỉnh Khánh Hòa Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 12.