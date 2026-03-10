TP Hồ Chí Minh: Ngư dân chủ động thu xếp chuyến biển để tham gia bầu cử

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, các địa phương ven biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù cử tri ngư dân.

Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị cùng các lực lượng vũ trang góp phần giúp công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đưa thông tin bầu cử đến từng cử tri trên biển

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 5 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, phường Tam Long và đặc khu Côn Đảo, với tổng dân số 650.497 người. Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã thành lập 364 tổ bầu cử tương ứng với 364 khu vực bỏ phiếu. Ban bầu cử số 5 phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các địa phương ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo đúng quy định.

Tại xã Long Hải, trong số hơn 79.000 cử tri có khoảng 3.400 ngư dân. Do đặc thù ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ với mỗi chuyến biển kéo dài nhiều tuần, công tác tuyên truyền bầu cử gặp không ít khó khăn. Để khắc phục, địa phương đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Ban điều hành các ấp tăng cường phổ biến thông tin qua tờ rơi, loa phát thanh, bộ đàm; đồng thời gặp gỡ người thân để chuyển tải thông tin đến ngư dân ngay khi họ trở về đất liền.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, cho biết đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn cơ bản hoàn tất, chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc. Với số lượng cử tri lớn, địa phương xác định việc tuyên truyền sâu rộng đến bà con đánh bắt xa bờ là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cử tri”, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền qua pano, áp phích và các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ để đi bỏ phiếu đầy đủ 100%. Chính quyền cũng vận động các chủ tàu, thuyền trưởng sắp xếp thời gian cho tàu vào bờ trước ngày bầu cử 2 ngày.

Ông Đinh Hồng Quang, ngư dân xã Long Hải, chia sẻ: "Thông thường mỗi chuyến biển của tôi kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Qua các đợt tuyên truyền, chính quyền địa phương đã đến tận nhà gửi tờ rơi để gia đình nắm bắt thông tin và truyền đạt lại cho tôi."

Bà Trịnh Thị Trang, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Hải Bình, xã Long Hải, cho biết trên địa bàn có 58 chủ phương tiện với mỗi tàu có từ 8 đến 10 lao động. Để thông tin xuyên suốt, tổ công tác tuyên truyền cho gia đình ngư dân trước, sau đó gửi thông tin qua mạng xã hội để ngư dân theo dõi khi có sóng điện thoại. Các chủ phương tiện cũng được vận động ký cam kết thu xếp chuyến biển để đưa ngư dân vào bờ kịp thời gian bầu cử. Tại ấp Hải Bình, các nhóm mạng xã hội của ngư dân và các buổi họp cụm dân cư được phát huy tối đa để phổ biến nguyên tắc bầu cử.

Bà Trịnh Thị Trang, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Hải Bình, xã Long Hải, cùng các cơ quan đoàn thể và các Ban, ấp tăng cường tuyên truyền các quy định về bầu cử, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân cho ngư dân trên địa bàn. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ

Nhằm góp phần bảo đảm thành công của ngày bầu cử, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Long Hải tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, những thành tựu phát triển của đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, đơn vị vận động người dân nêu cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, cho biết đơn vị tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi tại trạm kiểm soát khi tàu thuyền xuất, nhập bến; triển khai mô hình “Tiếng loa Biên phòng” lưu động tại các cảng cá, nơi ngư dân lao động, sản xuất. Nhờ đó, nhiều ngư dân đã nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động bố trí thời gian để trở về tham gia bầu cử theo quy định.

Tại phường Vũng Tàu, ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban bầu cử phường, cho biết 46 khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân lực. Địa phương đang khẩn trương hoàn thành việc phát thẻ cử tri để người dân chủ động nắm địa điểm bỏ phiếu hoặc kịp thời điều chỉnh thông tin nếu có sai sót. Phường cũng ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách cập nhật danh sách cử tri lên hệ thống VNeID và định vị các điểm bầu cử trên bản đồ số nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Thiếu tá Nguyễn Thế Dũng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bến Đá (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị đã phối hợp với phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu trực tiếp đến các cảng cá tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về số lượng đại biểu và địa điểm bỏ phiếu. Do đặc thù ngư dân ít tiếp cận các nền tảng số, các tờ rơi được in rõ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để bà con nghiên cứu trước khi lựa chọn. Nhiều chủ tàu sau khi tiếp cận thông tin đã tiếp tục chia sẻ, phổ biến đến thuyền viên và người thân.

Theo ông Nguyễn Xuân Huệ, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ bầu cử số 39, phường Vũng Tàu, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền qua các nhóm Zalo tàu thuyền để ngư dân đang đánh bắt trên biển nắm vững nguyên tắc bầu cử. Qua đó góp phần giúp cử tri lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử cho các ngư dân trên địa bàn. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Được phổ biến các quy định về bầu cử, ông Phạm Văn Thuấn, một ngư dân đánh bắt xa bờ tại phường Vũng Tàu, cho biết dù kế hoạch ban đầu là đi biển từ mùng 5 Tết, nhưng sau khi được cán bộ Biên phòng và khu phố tuyên truyền, ông đã quyết định dời lịch xuất bến. Ông chia sẻ: "Chúng tôi muốn ở lại để thực hiện quyền công dân, gửi gắm tâm tư và kỳ vọng vào những đại biểu có năng lực, thực sự bảo vệ nguyện vọng chính đáng của ngư dân."

Theo các địa phương ven biển, việc rà soát danh sách cử tri và đối chiếu thông tin các đối tượng đặc thù sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào. Công tác phát thẻ cử tri dự kiến hoàn thành từ ngày 5-12/3, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn./.

