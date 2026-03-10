Cử tri dân tộc Ca Dong kỳ vọng phát triển kinh tế, hạ tầng miền núi

Những ngày này, tại xã miền núi Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng), mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã sẵn sàng.

Khắp các tuyến đường trung tâm xã, các khu dân cư, nhà văn hóa thôn đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa.

Tại các điểm bỏ phiếu cũng được trang trí băng rôn, cờ phướn, tranh cổ động, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đến tìm hiểu về lý lịch các ứng cử viên.

Kỳ vọng chọn ra những đại biểu có tâm, có tài

Vượt hơn 10 cây số từ thôn lên trung tâm xã để tham gia tiếp xúc cử tri với người ứng cử Hội đồng Nhân xã, anh Hồ Văn Thông (dân tộc Ca Dong, Bí thư Chi bộ thôn Tak Lũ, xã Nam Trà My) cho biết: Là đảng viên, anh thường xuyên vận động, tuyên truyền để bà con trong thôn hiểu được ý nghĩa quan trọng của đợt bầu cử và ngày 15/3 sắp tới là ngày toàn dân đi bầu cử. Đến thời điểm này, đơn vị bầu cử thôn Tak Lũ đã sẵn sàng, từ công tác tuyên truyền đến vệ sinh, trang trí khu vực bỏ phiếu đã đảm bảo yêu cầu.

Cũng theo anh Hồ Văn Thông, bà con Ca Dong kỳ vọng bầu được những người có tài, có tâm huyết vào Quốc hội và Hội đồng Nhân các cấp. Trong nhiệm kỳ tới, bà con mong các đại biểu trúng cử tiếp tục quan tâm, góp sức vào việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm; các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho người dân xã Nam Trà My.

Thôn Trà Mai (xã Nam Trà My) hiện có hơn 3.000 nhân khẩu, chủ yếu là người Ca Dong; trong đó có 41 đảng viên.

Những năm qua, tỉ lệ hộ nghèo của thôn đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn gần 30% là hộ nghèo. Một số hộ giảm nghèo chưa bền vững, sau vài năm lại tái nghèo vì chưa có nguồn thu nhập ổn định.

Theo ông Hồ Văn Dư, Bí thư Chi bộ thôn Trà Mai, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thôn vẫn còn nhiều nét đặc trưng của miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Những năm qua Đảng, Nhà nước luôn có sự quan tâm phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, thôn Trà Mai chưa có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, chủ yếu làm chăn nuôi, trồng rừng, trồng quế, cây dược liệu nhưng chưa phát triển mạnh.

Bên cạnh đó, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của một bộ phận người dân vẫn chưa cao. Ngoài ra, tình hình thiên tai, lụt bão những năm qua rất nguy hiểm, gây nhiều thiệt hại về tài sản và đe dọa tính mạng của người dân.

“Qua tham khảo, nghiên cứu, đọc tiểu sử của các vị ứng cử, bản thân tôi cũng như các cử tri của thôn hoàn toàn thống nhất, tin tưởng các vị đều đảm bảo tư cách người đại biểu Hội đồng Nhân, Quốc hội. Qua đợt bầu cử này, cử tri thôn mong muốn các đại biểu trúng cử tiếp tục quan tâm, có chính sách đầu tư, phát triển nhiều hơn cho thôn, cho xã. Đề nghị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân các cấp tiếp tục xem xét, nghiên cứu phân bổ nơi định cư ổn định cho bà con vùng sạt lở. Sau khi ổn định về chỗ ở thì tiếp tục đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, hệ thống điện, viễn thông để đảm bảo cho bà con phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tới”, ông Hồ Văn Dư cho biết.

Sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã là Trà Mai và Trà Don thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Dân số của xã trên 7.050 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 83%, chủ yếu là đồng bào Ca Dong, Cor. Toàn xã có 7 thôn nằm ở nhiều khu vực cách xa nhau, địa bàn trải rộng, người dân chủ yếu làm nông - lâm nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn.

Theo bà Phùng Thị Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân xã Nam Trà My, đến nay công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử trên địa bàn xã đã được triển khai đúng, đủ các nội dung theo quy định. Địa bàn xã Nam Trà My có 7 đơn vị bầu cử với 9 điểm bỏ phiếu, với hơn 4.400 cử tri.

Xã đã hoàn thiện tất cả khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền trực quan tại 9 điểm bỏ phiếu. Từ nay đến ngày bầu cử, xã tiếp tục cắt cử người quét dọn vệ sinh, tiếp tục trang hoàng các điểm bỏ phiếu cho đẹp hơn.

Xã Nam Trà My là xã vùng núi, dù số lượng cử tri không nhiều như ở đồng bằng nhưng do khoảng cách xa xôi, có những đơn vị bầu cử phải tổ chức 2 điểm bầu để bà con thuận tiện đi lại.

Để đảm bảo cử tri trên địa bàn đi bầu đầy đủ, Ủy ban bầu cử xã đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động để bà con nắm rõ, ghi nhớ ngày 15/3 là ngày đi bầu cử. Qua đó, bà con sắp xếp công việc nương rẫy, việc nhà từ trước để đi bầu cử đúng quy định.

Cũng theo bà Phùng Thị Thương, từ trước đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số tại xã Nam Trà My luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại các kỳ bầu cử trước, đa số bà con thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của công dân, có những điểm bà con đi bỏ phiếu rất sớm, đạt 100% chỉ sau vài giờ.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Nam Trà My đang đặt mục tiêu quyết tâm triển khai được việc tổ chức bầu cử đúng, đủ, hoàn thành sớm và đảm bảo đúng số lượng cử tri đi bầu cao nhất theo kế hoạch…/.

Gia Lai: Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín ở vùng biên trong bầu cử Đội ngũ già làng, trưởng thôn và người có uy tín tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đang phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử.