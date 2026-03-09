Thế giới
NATO đánh chặn tên lửa phóng từ Iran sang không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran vào bên trong không phận nước này.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

NATO đánh chặn tên lửa Iran bên trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Phản ứng quôc tế trước việc Iran có tân Lãnh tụ tối cao

G7 cân nhắc tung ra thị trường khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

