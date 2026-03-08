Tổng thống Iran khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/3 quả quyết nước này sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và rằng người dân Iran sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào xâm phạm lãnh thổ dù "chỉ một tấc đất."

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, Tổng thống Pezeshkian đã đưa ra thông điệp trên trong cuộc gặp Bộ trưởng Y tế Mohammad-Reza Zafarghandi tại thủ đô Tehran.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran luôn coi trọng quan hệ “tốt đẹp và hữu nghị” với các nước láng giềng nhưng đồng thời cũng cảnh báo, nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ lãnh thổ của quốc gia khác, Tehran sẽ đáp trả. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran cũng nói rõ điều này không đồng nghĩa với việc Tehran có căng thẳng với các quốc gia đó hay người dân của họ.

Tổng thống Pezeshkian bày tỏ quan ngại trước những tác động của căng thẳng khu vực đối với người dân các nước, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện nay. Ông khẳng định dù đang đối mặt với nhiều thách thức lớn nhưng người dân Iran sẽ đoàn kết bảo vệ đất nước và không để xảy ra bất kỳ xâm phạm nào đối với lãnh thổ quốc gia.

Liên quan tới việc lựa chọn người kế nhiệm Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 đưa tin Hội đồng Chuyên gia nước này đã đạt được đồng thuận đa số về việc lựa chọn người thay thế sau khi ông Khamenei bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Người dân thương tiếc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin dẫn lời thành viên hội đồng Mohammadmehdi Mirbaqeri cho biết quyết định về người kế nhiệm về cơ bản đã được thống nhất và hiện chỉ còn một số vấn đề thủ tục cần hoàn tất nhằm tránh gây tranh cãi. Danh tính người được lựa chọn chưa được công bố.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lan rộng với nhiều diễn biến mới. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 cho biết đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ trực thăng của Mỹ tại Kuwait, gây thiệt hại cho một số cơ sở trong căn cứ.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Bahrain thông báo 3 người bị thương và một tòa nhà của trường đại học đã bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đảo Muharraq, thuộc phía Tây Bắc của thủ đô Manama.

Còn tại Israel, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo sáng 8/3 của quân đội nước này cho biết một số máy bay tiêm kích F-14 của Iran đã bị phá hủy trong các cuộc không kích nhằm vào sân bay Isfahan trước đó một ngày.

Thông báo cũng cho hay các hệ thống phát hiện và phòng thủ của Iran được cho là có thể gây nguy cơ cho máy bay của Không quân Israel cũng đã bị tấn công trong chiến dịch này.

Trước đó, hôm 6/3, Không quân Israel phá hủy 16 máy bay của Lực lượng Quds thuộc IRGC sử dụng tại sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran. Theo quân đội Israel, những hoạt động quân sự trên là một phần trong kế hoạch của nước này nhằm giành ưu thế trên không tại Iran.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin về các cuộc không kích của Israel vào khu vực miền Tây Iran để hỗ trợ các lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq có khả năng mở chiến dịch tiến công trên bộ vào các mục tiêu ở Iran. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được kiểm chứng.

Liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ, hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 8/3 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng quân đội Mỹ đã phá hủy toàn bộ máy bay quân sự của Iran và đánh chìm 44 tàu chiến của nước này. Iran chưa lên tiếng trước thông tin trên và cũng chưa có nguồn kiểm chứng độc lập.

Theo mạng truyền thông Israel Nation News (còn được biết đến với tên là Arutz Sheva) do phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lại, các quan chức cấp cao của Israel và Mỹ đã thảo luận về kịch bản "chưa từng có tiền lệ": đó là triển khai lực lượng đặc nhiệm trên lãnh thổ Iran để trực tiếp thu giữ kho urani đã làm giàu đang được Tehran tích trữ.

Trang tin Axios của Mỹ cùng ngày dẫn các nguồn thạo tin cho biết thêm rằng kế hoạch trên dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn sau của cuộc xung đột.

Hai quan chức trong chính quyền Mỹ và các nguồn thạo tin về kế hoạch cho biết trọng tâm của chiến dịch là việc thu giữ khoảng 450kg urani đã được làm giàu ở cấp độ 60%.

Theo các đánh giá tình báo, đây là lượng vật liệu quan trọng có thể nhanh chóng được làm giàu lên mức 90%, cấp độ sử dụng cho vũ khí hạt nhân và đủ để chế tạo ít nhất 11 quả bom hạt nhân.

Trước đó hồi tháng 6, các cuộc không kích mạnh mẽ của Israel và Mỹ đã phá hủy phần lớn máy ly tâm tại các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời gây sập cấu trúc ở lối vào các đường hầm ngầm. Do đó, kho urani hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại các cơ sở Fordow, Natanz và đặc biệt là tại cơ sở ở Isfahan.

Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Giới chức phương Tây cho biết giai đoạn đầu của chiến dịch hiện nay bao gồm các cuộc tấn công chính xác nhằm "niêm phong" vĩnh viễn các cơ sở hạt nhân của Iran và ngăn nước này tiếp tục khai thác vật liệu nguy hiểm hay bí mật vận chuyển ra ngoài.

Hiện nay, phương án tiếp theo đang được xem xét là điều lực lượng đặc nhiệm mặt đất vào Iran để thu giữ urani, bảo đảm số vật liệu này không rơi vào tay các lực lượng thù địch hoặc được sử dụng cho việc tái thiết chương trình hạt nhân của Iran trong tương lai./.

Iran lên án Mỹ tấn công nhà máy khử mặn, cảnh báo nguy cơ leo thang Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng việc Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran đã tạo ra một “tiền lệ”, hàm ý rằng Tehran có thể đáp trả bằng các biện pháp tương tự.