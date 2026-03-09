Tích trữ xăng dầu giảm, đẩy mạnh chủ động điều hành giá và nguồn cung

Diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng cao. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường trong nước và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Tình trạng mua tích trữ đã giảm

Theo đại diện Bộ Công Thương, cùng với việc điều hành giá xăng dầu kịp thời và bám sát giá thế giới, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng được triển khai mạnh mẽ. Theo báo cáo từ Sở Công Thương các tỉnh/thành phố sau thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h ngày 07/03/2026, tình trạng găm hàng, mua tích trữ giảm.

Tại thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và Tổng công ty Xăng dầu quân đội báo cáo nguồn cung ổn định. Lượng bán ra hàng ngày từ 4/3 đến 8/3 tăng 50% so với bình quân tháng 1/2026. Mặc dù có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, nhưng đến chiều 07/03/2026, tất cả đã bổ sung đủ hàng. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang tích cực phối hợp kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm.

Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh doanh xăng dầu ổn định, các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chưa phát hiện tình trạng đầu cơ hay tăng giá bất hợp lý.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cần Thơ diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Các cửa hàng hạn chế bán xăng cho khách hàng sử dụng can để tránh cháy nổ, và không có hiện tượng đầu cơ hay găm hàng. Tại tỉnh An Giang, các thương nhân chỉ cung cấp theo kế hoạch thường ngày, nhưng lượng tiêu thụ tại các cửa hàng đang tăng cao do mùa thu hoạch lúa và các dự án lớn.

Thành phố Hải Phòng hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích gần 467.700 m³ và gần 498 cửa hàng bán lẻ. Thị trường ổn định, không có hiện tượng đứt gãy nguồn cung. Thị trường xăng dầu tại Thành phố Đà Nẵng cơ bản ổn định, nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ được đảm bảo, không ghi nhận tình trạng gián đoạn hay đầu cơ.

Thành phố Huế có 128 cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường, nguồn cung vẫn đảm bảo cho người tiêu dùng. Tại tỉnh Nghệ An, các thương nhân đầu mối vẫn cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung. Tại Thanh Hóa, nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, dự kiến đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 3/2026, tuy nhiên, chưa có thông tin về kế hoạch đặt hàng cho tháng 4/2026.

Tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, và Gia Lai, có hiện tượng tích trữ dầu diesel, nhưng các lực lượng chức năng đang tích cực đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.

Lực lượng liên ngành kiểm tra đối với một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để khuyến khích các thương nhân nhập khẩu xăng dầu, giá xăng dầu đã được điều chỉnh bám sát diễn biến giá thế giới và tình trạng mua tích trữ đã giảm sau ngày 08/03/2026. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi tình hình cung cấp xăng dầu và giá cả trên thị trường để có phản ứng kịp thời.

Các giải pháp trọng tâm đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Để ứng phó với tình hình hiện tại, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng kiến nghị thực hiện ngay các giải pháp theo Nghị quyết 36 của Chính phủ nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu, đảm bảo duy trì công suất cao. Cần chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối và thực hiện dự trữ theo quy định. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng công an, biên phòng để kiểm tra các khu vực có dấu hiệu đầu cơ, ngăn chặn tình trạng găm hàng và xuất khẩu lậu.

Bộ Công Thương sẽ nhanh chóng phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu, đề xuất điều chỉnh thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá. Về nguồn cung, cần nghiên cứu đa dạng hóa nguồn dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và tối đa hóa nguồn dầu thô trong nước để hạn chế tác động từ biến động giá.

Các nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí và điện cần áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng công suất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu xăng dầu. Triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học và phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Để giảm phụ thuộc vào xăng khoáng, Bộ Công Thương cho rằng cần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và xe điện, đồng thời giữ tâm lý bình tĩnh cho người dân trước biến động thị trường.

Về lâu dài, cần đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu và xây dựng cơ chế ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Bộ Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp trong việc điều hành giá xăng dầu và cập nhật các mức thuế suất liên quan.

Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện để ứng dụng phụ gia vào sản xuất xăng dầu, đồng thời hỗ trợ nhanh trong việc thông quan hàng hóa. Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để kiểm tra, xử lý các hành vi găm hàng nhằm ổn định thị trường.

Bộ Công Thương đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chuẩn bị nguồn ngoại tệ hỗ trợ nhập khẩu, có chính sách ưu đãi về lãi suất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước./.

Theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, giá bán xăng dầu tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng cao do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông. Cụ thể, tại Mỹ, giá xăng đã tăng từ 0,88 đến 1 USD/lít, tương đương với mức tăng 11%; giá dầu thô cũng tăng 1,14 USD/lít, tương đương 15%. Tại Lào, giá xăng tăng từ 3.150 đến 3.810 kíp/lít, tương ứng với mức tăng 11-15%; giá dầu tăng 7.380 kíp/lít, tương đương 33%. Tại Việt Nam, hai nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn hiện đang sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Nhà máy lọc dầu Dung Quất có đủ nguồn nguyên liệu dầu thô để sản xuất đến hết tháng 4/2026. Trong khi đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang gặp rủi ro do phụ thuộc vào nguồn dầu từ Kuwait, nhưng hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã được vận chuyển có thể duy trì sản xuất trong thời gian tới. Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, và trong tháng 3/2026, các thương nhân đầu mối đã báo cáo rằng nguồn cung nhập khẩu cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, dự báo nguồn cung trong tháng 4/2026 sẽ gặp khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để bảo đảm an ninh năng lượng.

Doanh nghiệp chủ động đảm bảo nguồn cung và dự phòng xăng dầu Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, chủ động chuẩn bị nguồn dầu thô và xăng dầu dự phòng nhằm ứng phó với rủi ro gián đoạn nguồn cung.