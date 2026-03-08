Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% để ổn định nguồn cung

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng.

Theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để thẩm định, Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bộ Tài chính cho biết tình hình thế giới đang có nhiều bất ổn, đặc biệt xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng, nhất là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn, kéo theo giá dầu thô tăng cao.

Các tác động này đã ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu trong nước. Do đó, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu được xem là một giải pháp nhằm ổn định nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh xăng dầu trên thế giới và tại Việt Nam.

Cụ thể, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ khu vực Trung Đông không thể vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu, nhất là tại châu Á.

Hậu quả là nhiều nhà máy lọc dầu trong khu vực phải cắt giảm công suất, sử dụng nguồn dự trữ dầu thô và hạn chế xuất khẩu sản phẩm xăng dầu, khiến giá nhiên liệu tiếp tục bị đẩy lên cao, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Xe bồn mua xăng dầu tại Trạm chiết nạp xăng dầu - Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Tây Ninh (PV OIL Tây Ninh), tỉnh Tây Ninh. (Ảnh Thanh Tân/TTXVN)

Hiện nguồn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu nhập từ ASEAN và Hàn Quốc với mức thuế chủ yếu là 0% theo các cam kết FTA. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của thế giới, việc mua xăng thành phẩm từ hai khu vực này cũng có thể gặp khó khăn. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên, nguồn cung trong nước có thể gặp trở ngại, gây bất lợi cho Việt Nam trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và bình ổn giá.

Do đó, Bộ Công Thương đã đề xuất giải pháp điều chỉnh mức thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng dầu xuống 0%, gửi Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định, với thời gian áp dụng đến ngày 30/4/2026.

Cụ thể, đề xuất giảm thuế suất MFN từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu MFN cũng được đề xuất giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosene.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, P-xylen sẽ giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu áp dụng mức thuế mới theo kim ngạch nhập khẩu năm 2025, ngân sách nhà nước có thể giảm thu khoảng 1.024 tỷ đồng.

Dự kiến nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/4/2026. Trường hợp cần kéo dài thời gian áp dụng, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ Tài chính cho biết mục đích ban hành nghị định là nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, bảo đảm cân đối nhu cầu sử dụng năng lượng trước mắt với dự trữ năng lượng lâu dài. Đồng thời, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số.”

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 7/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng. Cụ thể: xăng E5RON92 không cao hơn 25.226 đồng/lít (tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.821 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 27.047 đồng/lít (tăng 4.707 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.239 đồng/lít (tăng 7.207 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 35.091 đồng/lít (tăng 8.490 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.327 đồng/kg (tăng 3.831 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 11 phiên điều chỉnh; trong đó xăng RON95 có 4 lần giảm và 7 lần tăng; xăng E5RON92 có 4 lần giảm và 7 lần tăng; dầu diesel có 2 lần giảm và 9 lần tăng./.

