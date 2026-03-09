Xung đột tại Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau

Israel ngày 9/3 thông báo đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và an ninh tại Iran, trong khi Tehran tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắt đầu một làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, bao gồm các khu vực ở Tehran, Isfahan và miền Nam nước này.

Ở chiều ngược lại, IRGC tuyên bố đã tiến hành “làn sóng tấn công thứ 31” trong chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực 4," sử dụng các loại tên lửa siêu hạng nặng nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. IRGC cũng khẳng định lực lượng hải quân của họ đã tấn công căn cứ trực thăng Al-Adiri của Mỹ tại Kuwait bằng nhiều loại UAV và tên lửa.

Theo tuyên bố của IRGC, các cuộc tấn công còn nhằm vào 5 căn cứ chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt là khu vực liên quan Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đồng thời đánh vào các mục tiêu quân sự của Israel tại khu vực Tel Aviv và Haifa.

Theo cơ quan cứu hộ Magen David Adom, tại Israel, một vụ tấn công tên lửa từ Iran đã khiến 1 công nhân xây dựng thiệt mạng và 2 người bị thương nặng tại khu vực Yehud, phía Đông Tel Aviv.

Giới chức cứu hộ cho biết các nạn nhân ở ngoài khu vực trú ẩn kiên cố khi tên lửa rơi xuống công trường.

Trong khi đó, một cuộc không kích đã đánh trúng căn cứ của lực lượng Hashed al-Shaabi gần thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Một quan chức của lực lượng này cho rằng Mỹ đứng sau vụ tấn công, dù chưa có xác nhận độc lập.

Tại khu vực vùng Vịnh, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Doha của Qatar, trong khi còi báo động vang lên ở Manama (Bahrain) giữa lúc Iran tiếp tục các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các nước láng giềng trong khu vực.

Trong khi đó, một số nguồn tin truyền thông khu vực đưa tin lực lượng Hải quân Mỹ được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các tàu của Iran gần cảng Bandar Abbas, nằm sát cửa ngõ eo biển Hormuz.

Các nguồn tin cho biết ít nhất 1 tàu đã bốc cháy sau vụ tấn công, song Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa xác nhận thông tin. Bandar Abbas nằm tại vị trí chiến lược quan trọng ở eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu của thế giới. Do đó, mọi diễn biến quân sự tại khu vực này đang được giới vận tải và bảo hiểm hàng hải theo dõi chặt chẽ.

Xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran leo thang mạnh kể từ ngày 28/2, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Tehran và nhiều thành phố khác của Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và UAV nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực./.

