Trung Quốc nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vùng Vịnh

Ngày 9/3, đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông, ông Trạch Tuyển cho biết Bắc Kinh lên án việc sát hại Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, đồng thời quan ngại các cuộc tấn công của Iran nhằm các căn cứ quân sự Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc hội đàm ngày 8/3 với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, đặc phái viên Trạch Tuyển nhấn mạnh: "Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, ngăn chặn căng thẳng leo thang và tránh gây tổn thương cho người dân các nước trong khu vực." Ông nhấn mạnh: “Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia vùng Vịnh là bất khả xâm phạm."

Trong một cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Al-Budaiwi, ông Trạch Tuyển cũng kêu gọi các bên "quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt," đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ "đóng vai trò xây dựng... để tích cực thúc đẩy hòa bình và ngừng giao tranh."

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng, bảo vệ dân sự và thể thao liên bang Thụy Sĩ, ông Martin Pfister cho rằng Mỹ và Israel đã vi phạm luật quốc tế khi tấn công Iran.

Trả lời phỏng vấn của tờ Tages-Anzeiger ngày 8/3, ông Pfister bày tỏ quan ngại tình hình leo thang ở Trung Đông. Ông nhấn mạnh Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ (chính phủ) tin rằng các cuộc tấn công vào Iran đã vi phạm luật pháp quốc tế vì vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ lực. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng bạo lực và bảo vệ dân thường.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh cho biết Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ra tuyên bố khẳng định nước này kiên quyết không tham gia xung đột hay leo thang căng thẳng, song tái khẳng định quyền chính đáng trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa tuyên bố những cuộc tấn công “chưa từng có” của Iran vào Bahrain và các quốc gia đồng minh là “không thể biện minh." Trong khi đó, Saudi Arabia cũng tăng cường cảnh báo đối với Iran, khẳng định Tehran sẽ là bên “thua thiệt nhất” nếu tiếp tục tấn công các quốc gia Arab./.

