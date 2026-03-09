Liban hoãn bầu cử Quốc hội thêm 2 năm giữa căng thẳng leo thang

Ngày 9/3, Quốc hội Liban bỏ phiếu gia hạn nhiệm kỳ thêm 2 năm trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa lực lượng Hezbollah và Israel, khiến việc tổ chức bầu cử Quốc hội trở nên khó khả thi.

Theo truyền thông địa phương, Quốc hội Liban đã thông qua quyết định này với 76 phiếu thuận, 41 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri cho biết Quốc hội đã thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ thêm 2 năm, trong khi cuộc bầu cử ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Liban bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông tuần trước sau khi Hezbollah tấn công Israel nhằm đáp trả việc Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Cuộc bầu cử gần nhất tại Liban diễn ra năm 2022, trong đó Hezbollah và các đồng minh đã mất đa số ghế trong Quốc hội trước các đối thủ truyền thống và các ứng cử viên độc lập xuất thân từ phong trào biểu tình năm 2019. Quốc hội Liban hiện vẫn chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái chính trị.

Trước đây, Liban cũng nhiều lần hoãn bầu cử, trong đó hai lần vào giai đoạn 2013-2014 do bất đồng chính trị liên quan xung đột tại Syria và một lần vào năm 2017 do tranh cãi về luật bầu cử.

Cùng ngày, Israel tiến hành ít nhất 7 cuộc không kích, trong đó có hai cuộc diễn ra vào buổi sáng, nhằm vào các chi nhánh của tổ chức tài chính Al-Qard Al-Hassan có liên hệ với Hezbollah tại các khu vực Sfeir, Burj al-Barajneh và Haret Hreik.

Người phát ngôn quân đội Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi các khu vực phía Nam thủ đô Beirut, đồng thời cho biết quân đội Israel dự kiến tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở của tổ Hezbollah trên khắp Liban.

Quân đội Israel cũng bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ vào miền Nam Liban nhằm vào cơ sở hạ tầng và lực lượng của Hezbollah. Trước đó, khu vực này đã hứng chịu các đợt không kích và pháo kích dữ dội trong đêm.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, chiến dịch này nhằm thiết lập các “vị trí phòng thủ tiền phương” trong lãnh thổ Liban để bảo đảm an ninh cho các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel.

Trước đó, ngày 2/3, Hezbollah thông báo phóng rocket từ Liban về phía Israel lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập ngày 27/11/2024. Động thái này khiến Chính phủ Liban ban hành lệnh cấm các hoạt động an ninh và quân sự của Hezbollah, giới hạn tổ chức này chỉ hoạt động chính trị và yêu cầu bàn giao vũ khí.

Trong khi đó, quân đội Israel phát động “chiến dịch quân sự” nhằm vào Hezbollah, tiến hành các đợt không kích dữ dội vào nhiều khu vực tại Liban, đồng thời triển khai các cuộc đột kích trên bộ dọc khu vực biên giới, kèm theo cảnh báo người dân sơ tán khỏi các khu vực phía Nam sông Litani và vùng ngoại ô phía Nam Beirut./.

Lực lượng Israel đổ bộ bằng trực thăng xuống miền Đông Liban Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin “các cuộc đụng độ dữ dội" xảy ra gần thị trấn Nabi Sheet nhằm đẩy lùi lực lượng Israel đổ bộ bằng trực thăng và tìm cách tiến sâu vào khu vực.