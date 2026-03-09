Lực lượng Israel đổ bộ bằng trực thăng xuống miền Đông Liban

Lực lượng Hezbollah tại Liban ngày 9/3 cho biết đang giao tranh với các lực lượng của Israel sau khi khoảng 15 trực thăng quân sự Israel đổ bộ lực lượng tại khu vực miền Đông Liban, gần biên giới với Syria.

Theo Hezbollah, các trực thăng xuất phát từ phía Syria đã đưa lực lượng Israel xâm nhập khu vực do nhóm này kiểm soát. Các tay súng Hezbollah cho biết đã sử dụng “vũ khí thích hợp” để tấn công lực lượng đổ bộ và giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Hai nguồn tin Hezbollah cũng nói rằng một trực thăng Israel đã bị bắn trúng trong khu vực.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cũng đưa tin “các cuộc đụng độ dữ dội" xảy ra gần thị trấn Nabi Sheet nhằm đẩy lùi lực lượng Israel đổ bộ bằng trực thăng và tìm cách tiến sâu vào khu vực.

Giao tranh giữa các lực lượng của Israel và Hezbollah tại Liban tiếp tục gây thương vong đối với dân thường. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 394 người thiệt mạng, trong đó có 83 trẻ em và 42 phụ nữ.

Số liệu của Bộ Các vấn đề xã hội Liban ngày 8/3 cho thấy khoảng 517.000 người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa và đã đăng ký trên nền tảng cứu trợ của chính phủ.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào một khách sạn ở trung tâm thủ đô Beirut của Liban, khiến 5 chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng khi họ đang họp tại khách sạn này.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tấn công trong đêm 8/3 do Hải quân Israel thực hiện nhằm vào các chỉ huy khi họ đang họp tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô Beirut.

IDF cho biết đơn vị phụ trách địa bàn Liban (Lebanon Corps) của Lực lượng Quds nói trên đóng vai trò là đầu mối liên lạc quan trọng giữa Hezbollah và Iran, đồng thời cáo buộc các chỉ huy này đang điều phối các hoạt động vũ trang trên khắp Liban từ một khách sạn dân sự./.

