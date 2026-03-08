Xung đột tại Trung Đông: Các sân bay ở UAE nối lại hoạt động một phần

Ngày 8/3, các sân bay ở Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đã nối lại một phần hoạt động bay, sau những gián đoạn do căng thẳng khu vực gần đây gây ra. Cùng với đó, nhiều quốc gia tiếp thúc đẩy nhanh hoạt động sơ tán công dân.

Theo giới chức, sân bay quốc tế Dubai (DXB) và sân bay quốc tế Al Maktoum (DWC) đã nối lại hoạt động hạn chế, trong khi các sân bay ở Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah và Fujairah cũng đang khai thác lại một số chuyến. Đáng chú ý, chỉ những hành khách đã được xác nhận đặt chỗ mới được ra vào sân bay.

Các sân bay nối lại hoạt động trong bối cảnh các hãng hàng không lớn của Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, bao gồm Emirates, Etihad Airways, flydubai và Air Arabia, đã nối lại số lượng hạn chế các chuyến bay trong tình trạng không chắc chắn.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần kiểm tra tình trạng chuyến bay thường xuyên vì lịch trình vẫn có thể thay đổi.

Ngoài các hãng hàng không của Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai xác nhận rằng một số hãng hàng không của nước này như Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines đang chuẩn bị nối lại các chuyến bay giữa Dubai và các thành phố ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh (Beijing), Thượng Hải (Shanghai) và Quảng Châu (Guangzhou), để hỗ trợ những hành khách đang mắc kẹt. Một số chuyến bay đã được xác nhận sẽ hoạt động ngay từ ngày 8/3.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev cho biết nước này sẽ nối lại kế hoạch hồi hương hàng nghìn công dân Israel đang mắc kẹt tại Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.

Thông báo cho biết các chuyến bay hồi hương đặc biệt sẽ được thực hiện với sự phối hợp của các hãng hàng không Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, đưa hành khách tới Israel và một số quốc gia khác. Cũng theo bộ trên, công tác hồi hương sẽ được thực hiện tùy thuộc vào diễn biến an ninh và phải có sự phê chuẩn của các cơ quan an ninh.

Trong khi đó, sáng 8/3, giới chức Israel đã cho phép công dân nước này và người nước ngoài rời đi trên các chuyến bay giải cứu hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion, sau khi những chuyến bay này đưa người Israel mắc kẹt ở nước ngoài trở về. Tuy nhiên, những người rời đi trên các chuyến bay này sẽ phải cam kết không quay trở lại Israel trong ít nhất 30 ngày kể từ ngày khởi hành.

Kể từ khi các chuyến bay giải cứu bắt đầu hôm 6/3, chỉ các chuyến bay đến Israel được phép hoạt động và phải rời sân bay Ben Gurion mà không chở hành khách nhằm tránh việc máy bay phải chờ đợi quá lâu trên mặt đất.

Ngoài đường hàng không, nhiều quốc gia cũng tiến hành sơ tán công dân bằng đường bộ khỏi các khu vực chiến sự. Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo 13 công dân nước này, bao gồm nhân viên Đại sứ quán tại Tehran và một thành viên gia đình, đã được sơ tán bằng xe buýt từ Iran sang nước láng giềng Azerbaijan.

Quang cảnh sân bay quốc tế Dubai, UAE, ngày 7/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, 90 người Nhật Bản khác cũng đã đến thủ đô Muscat của Oman bằng xe buýt từ hai điểm Dubai và Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất. Trong khi đó, 84 công dân Nhật Bản đã từ Kuwait đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bằng đường bộ.

Cùng lúc đó, một máy bay tiếp liệu và vận tải KC-767 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã rời căn cứ ở miền Trung nước này vào sáng sớm nay để đến Maldives ở Ấn Độ Dương nhằm phòng ngừa cho kế hoạch phải sử dụng đến các chuyến bay thuê bao để hồi hương công dân.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nhóm công dân đầu tiên của nước này gồm 62 người đã rời Iran đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3 và dự kiến nhóm tiếp theo sẽ khởi hành ngày 10/3. Tính đến nay đã có 215 công dân Thái Lan hồi hương từ vùng chiến sự Trung Đông.

Trong khi đó, Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran sẽ tạm thời chuyển hoạt động đến Van ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 10/3 và tiếp tục hỗ trợ công dân Thái Lan muốn rời khỏi Iran cũng như những người đang sinh sống tại quốc gia có chiến sự này.

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn nguồn tin địa bàn cho biết, thay vì hàng không, các công dân Algeria đang tìm cách trở về nước thông qua các lộ trình thay thế như quá cảnh qua những quốc gia vẫn duy trì đường bay hoặc di chuyển bằng đường bộ tới các sân bay ở nước khác ./.

Hàn Quốc phối hợp với Chính phủ UAE đưa công dân về nước Chính phủ Hàn Quốc thông báo đã tham vấn với Chính phủ UAE để tạo điều kiện cho việc hồi hương an toàn công dân Hàn Quốc từ Trung Đông trên các chuyến bay thẳng.