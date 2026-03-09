Multimedia

Infographics

2 tháng năm 2026: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 70,7%

2 tháng năm 2026, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 313,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 167,5 nghìn lao động...

2-thang-nam-2026-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tang-707.jpg

2 tháng năm 2026, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 313,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 167,5 nghìn lao động, tăng 70,7% về số doanh nghiệp, tăng 36,1% về vốn đăng ký và tăng 19,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Doanh nghiệp #Vốn đăng ký #Lao động
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2026 tăng 1,14%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2026 tăng 1,14%

CPI tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước nguyên nhân chính là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,14%

CPI tháng 2 tăng do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Kinh tế 2 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 76,36 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số báo động về béo phì

Những con số báo động về béo phì

Thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng sức khỏe thầm lặng nhưng đầy khốc liệt: gần 3 tỷ người hiện đang sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì.