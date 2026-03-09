2 tháng năm 2026: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 70,7%

2 tháng năm 2026, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 313,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 167,5 nghìn lao động...

2 tháng năm 2026, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 313,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 167,5 nghìn lao động, tăng 70,7% về số doanh nghiệp, tăng 36,1% về vốn đăng ký và tăng 19,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước./.

Cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm Trong hai tháng đầu năm, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 70,7% về số lượng và tăng 36,1% về vốn đăng ký.