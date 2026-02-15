Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng

Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa; đồng thời bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố tươi đẹp và phát triển đến người dân và du khách./.
Rực sáng sắc pháo hoa trên khắp mọi miền đất nước mừng Xuân Bính Ngọ
Các địa phương đã sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới, phục vụ người dân, du khách đón Giao thừa, gửi gắm ước vọng "mã đáo thành công"...