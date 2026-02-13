Hà Nội vận hành 50.000 lượt xe buýt, duy trì nhịp đi lại cho người dân dịp Tết

Từ ngày 13 đến 22/2/2026 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), hoạt động xe buýt được điều chỉnh linh hoạt theo biểu đồ ngày Tết, xây dựng sát với nhu cầu thực tế trên từng tuyến, từng khung giờ.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) và từ ngày 23/2/2026 (mùng 7 Tết) trở đi, các tuyến xe buýt hoạt động theo biểu đồ và chỉ tiêu dịch vụ như ngày thường, duy trì nhịp đi lại ổn định cho người dân.

