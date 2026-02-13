Nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe đông nhưng chưa quá tải trước kỳ nghỉ Tết

Chiều 13/2 (tức ngày 26 tháng Chạp), ngày làm việc cuối cùng để bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, nhiều tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ. Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.

Tại các bến xe Hà Nội, hành khách đi lại cao hơn so với ngày bình thường. Một số tuyến xe về các xã đông nghẹt người đi, lượng phương tiện xuất bến liên tục để “cõng” người dân “rời đô” về quê.

Ùn tắc cục bộ, nhích từng mét đường

16 giờ chiều, tại đường Vành đai 2, lượng ôtô xếp thành hàng dài ở đường trên cao, nhích từng mét để ra các nút giao lên xuống. Đặc biệt, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ ùn tắc cả 2 chiều do xe ô tô đổ dồn về nút giao Pháp Vân để đi ra cao tốc và cầu Thanh Trì.

Phía đường Phạm Hùng trước cổng Bến xe Mỹ Đình, lượng xe máy và ôtô bấm còi inh ỏi, giao thông tắc nghẽn cả cây số. Lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để điều tiết, phân luồng xe đi lại.

Tương tự, đường Giải Phóng đoạn từ Bến xe Giáp Bát ra Nước Ngầm cũng ken đặc phương tiện. Khu vực trước cổng bến xe lộn xộn với xe ôm dừng trả và đón khách. Lượng xe khách và buýt nối đuôi nhau chờ ra bến.

Đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc cục bộ phương tiện trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Do xin được công ty cho phép nghỉ sớm vào chiều nay, anh Vũ Đại Hiệp (quê ở tỉnh Ninh Bình) đã mang theo cả chiếc valy đựng quần áo, vài hộp bánh để mang về quê. Nhẩm tính sẽ xuất phát từ phố Bà Triệu lúc 15h30 sẽ tránh được cảnh tắc đường, thế nhưng, khi đến đường Giải Phóng anh Hiệp phải bon chen từng mét đường trong cùng dành cho xe máy do ôtô dàn 3 hàng ngang và không thể lách lên.

“Tại các nút giao có đèn đỏ, phải mất tới 4-5 nhịp đèn mới có thể lưu thông qua. Ùn tắc kéo dài cùng với tiếng còi xe, khói bụi khiến nhiều người mệt mỏi. Vào cuối giờ chiều tan làm, lượng xe đông thì rất dễ ‘chôn chân’ cả tiếng đồng hồ mới ra được Quốc lộ 1,” anh Hiệp than thở nói.

Giá vé tàu xe Tết tăng cao trong bối cảnh nhu cầu đi lại quá tải Lượng người về quê ăn Tết tăng đột biến khiến vé tàu, xe từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đi miền Trung sớm “cháy hàng”, dù doanh nghiệp vận tải đã tăng chuyến và điều chỉnh giá vé thêm 5–10%.

Bắt xe buýt tại đường Nguyễn Văn Cừ để sang Bến xe Giáp Bát, chị Phạm Thị Chuyên (quê ở Thanh Hóa) làm nghề giúp việc cho gia đình và nay được nghỉ nên vội vã về quê để đón Tết. Xe buýt đi chặng đường dài hơn 10km nhưng mất tới hơn 1 tiếng mới tới được bến.

Do quê ở xã Nông Cống, lượng xe về không nhiều, trong khi khách vượt công suất, vì thế, chị Chuyên đã phải gọi điện đặt chỗ từ cách đây 3 ngày với mong muốn có ghế ngồi tốt để di chuyển quãng đường hơn 150km.

“Đến khu vực chờ xe khách, rất đông hành khách đang đứng đợi để được lên xe. Chưa tới giờ xuất bến, nhưng đã đông kín hành khách. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc mang về nhà. Giá vé được nhà xe lấy vẫn 250.000 đồng, không khác ngày thường,” chị Chuyên cho biết.

Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc, chờ xe khách tại Bến xe Giáp Bát để về quê đón Tết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngồi kế bên chờ xe về Yên Cát (Thanh Hóa), gia đình anh Nguyễn Thanh Hòa có 4 người và 2 chiếc valy quần áo đang ngóng xe vào điểm chờ.

“Cả nhà đến Bến xe Giáp Bát và chờ tới 30 phút vẫn chưa thấy xe quay đầu lên đón khách về. Vào mỗi dịp lễ, Tết, đi xe khách về quê luôn là một cuộc ‘hành quân trường kỳ’, đòi hỏi sự nhẫn nại với cảnh tắc đường, chen chúc ngồi trên xe,” anh Hòa ví von.

Không để khách đến bến mà không có xe về quê

Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết do nay là ngày làm việc cuối cùng, trong chiều nay và ngày mai, lượng hành khách đổ về bến cao hơn so với ngày thường, nhưng chưa xảy ra quá tải.

“Do một lượng lớn sinh viên được nghỉ sớm và về từ trước 23 tháng Chạp nên khách đi xe dàn đều trong các ngày, phân bổ rải rác, không xảy ra tình trạng dồn ứ cục bộ như một số dịp lễ khác. Cao điểm nhất trong dịp trước Tết sẽ là chiều nay và ngày 27 tháng Chạp và có lúc sẽ dồn vào cùng một thời điểm nên lượng khách rất đông. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, nhiều người đi xe cá nhân, xe hợp đồng hoặc xe ghép nên khách về bến cũng vắng đi phần nào,” lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho hay.

Trong trường hợp khách dồn về mà lượng xe trên tuyến không đáp ứng kịp, Bến xe Giáp Bát sẽ huy động lượng xe tăng cường đã được Sở Xây dựng cấp phép nhằm giải tỏa hành khách kịp thời.

“Bến xe cũng đã bố trí cán bộ, nhân viên, bảo vệ ứng trực tại các vị trí trọng yếu cả trong và ngoài bến, đồng thời phối hợp với lực lượng công an phường, cảnh sát giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết phân luồng phương tiện ra, vào bến; không cho xuất bến đối với doanh nghiệp vi phạm,” lãnh đạo Bến xe Giáp Bát khẳng định.

Nếu lượng khách quá đông, bến xe sẽ huy động lượng xe tăng cường đã được Sở Xây dựng cấp phép nhằm giải tỏa hành khách kịp thời. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong ngày 26 tháng Chạp, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã bắt đầu ghi nhận lưu lượng hành khách tăng trưởng mạnh. Dự kiến trong ngày hôm nay có hơn 116.000 lượt hành khách thông qua Cảng; phục vụ 729 lượt chuyến bay cất hạ cánh. Trong đó, hành khách nội địa đạt hơn 64.700 lượt và khách quốc tế đạt hơn 51.300 lượt.

Đảm bảo an ninh hàng không, an ninh trật tự và an toàn giao thông, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp chặt chẽ với công an cửa khẩu, lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực sân đỗ ôtô đến các sảnh nhà ga, đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu công tác phục vụ phải được đặt lên hàng đầu, không để xảy ra tình trạng hành khách đến bến mà không có xe về quê.

“Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm quy định, bảo đảm người dân đi lại an toàn, thuận tiện. Các bến xe tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, bán vé; công khai giá vé, lộ trình để hành khách dễ dàng tiếp cận thông tin,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn lưu ý./.

Khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán tại bến xe Hà Nội tăng 3-4 lần ngày thường Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, dự kiến lượng hành khách qua các Bến xe Hà Nội trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300-400% so với ngày thường.