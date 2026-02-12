Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách kỷ lục dịp Tết

Trong 7 ngày trước Tết (10-16/2), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đón hơn 725.000 lượt khách, tăng 16% và 4.467 lượt chuyến bay, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có thể đón lượng khách cao kỷ lục, tăng hai con số so với cùng kỳ.

Ngày cao điểm nhất trước Tết rơi vào 28 tháng Chạp (14/2) với lượng khách vượt mốc 116.000 lượt khách và 674 lượt chuyến bay. Giai đoạn sau Tết ghi nhận sản lượng cao hơn với 737.272 lượt khách, tăng 12% và 4.530 lượt chuyến bay, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Ngày cao điểm nhất sau Tết rơi vào mùng 6 Tết (22/2) với khoảng 117.298 lượt khách và 676 lượt chuyến bay.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ khoảng 145.000 lượt khách, ngày cao điểm nhất lên tới 165.000 lượt khách. Thời gian khai thác cao điểm dịp Tết Nguyên đán là từ ngày 14-22/2.

Dự kiến, sân bay mỗi ngày có 940 chuyến bay, với khoảng 340 chuyến bay quốc tế và 600 chuyến bay quốc nội. Tổng số chuyến bay tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại (754 chuyến bay/ngày) và tăng 7% so với cùng kỳ 2025. Hai ngày cao điểm nhất giai đoạn trước Tết là ngày 13, 14/2 (nhằm ngày 26, 27 tháng Chạp), dự kiến sân bay có 1.017 chuyến bay. Trong khi đó, hai ngày cao điểm nhất giai đoạn sau Tết là ngày 22, 23/2 (nhằm ngày 6, 7 tháng Giêng) với khoảng 1.025 chuyến bay.

Hành khách được khuyến cáo nên có mặt trước 2-3 tiếng trước giờ khởi hành, sử dụng VNeID mức 2 thay giấy tờ vật lý, hạn chế di chuyển bằng phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng..../.