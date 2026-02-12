Các trường học tưng từng hoạt động trải nghiệm Tết Nguyên đán

Xã hội
Những ngày giáp Tết, các trường học tưng bừng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh để các em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc, cũng là cách lưu truyền văn hóa cho thế hệ tương lai. Tại Trường Trung học cơ sở Chương Dương (Hà Nội), chương trình hội xuân diễn ra trong hai ngày 11 và 12/2. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn của ngày hội xuân là hoạt động thi gói bánh chưng với sự tham gia của tất cả các lớp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Do không gian sân trường khá chật và để dành cho hoạt động hội xuân nên việc thi gói bánh chưng diễn ra ngay trong các lớp học. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh hào hứng khi được thầy cô, phụ huynh hướng dẫn tham gia các công đoạn, tự tay gói bánh... (Ảnh: PV/Vietnam+)
... và hào hứng khoe thành phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những chiếc bánh vuông vắn không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn là bài học sống động về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trong chương trình, nhà trường cũng trao tặng các phần quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chương trình không chỉ giáo dục học sinh về văn hóa truyền thống dân tộc một cách sinh động, trực quan mà còn là cách để các em thêm gắn kết tình bạn, tình thầy trò và có thêm những kỷ niệm đẹp dưới mái trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại trường Trung học Phổ thông Trương Định, Hội chợ Xuân Bính Ngọ diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như bán hàng, gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các em học sinh lớp 10D1, Trường Trung học Phổ thông Trương Định khéo léo bày biện mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền của dân tộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những gian hàng bày bán các vật phẩm thu hút nhiều học sinh tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thậm chí, có lớp đã rất công phu khi chuẩn bị 'đạo cụ' là thùng kem bán rong, gợi nhớ lại hình ảnh đã lâu không còn nhìn thấy tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các em học sinh Trường THPT Trương Định hào hứng tham gia phần thi gói bánh chưng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều phụ huynh cũng hào hứng tham quan và mua hàng, chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại Trường Nguyễn Siêu, trong ngày hội xuân, học sinh lại có cơ hội trải nghiệm các trò chơi dân gian. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các em thử sức với trò chơi chuyền - trò chơi quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh hào hứng với trò chơi nhảy dây. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trò chơi bao bố hấp dẫn ngay từ những chiếc bao bố sặc sỡ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đi cầu khỉ cũng là một trò chơi hấp dẫn học sinh khi đòi hỏi sự khéo léo, khả năng cân bằng tốt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trò chơi đập niêu được "biến tấu." (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo lãnh đạo các trường, hoạt động ngày hội xuân cũng là cách để giúp học sinh được vui chơi hết mình, giải tỏa những áp lực trong cuộc sống, nhất là trong học tập và sẵn sàng chào đón một Tết Nguyên đán đoàn viên, ấm áp và một năm mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các trường học tưng bừng tổ chức hoạt động trải nghiệm Tết cho học sinh để các em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc, cũng là cách lưu truyền văn hóa cho thế hệ tương lai.

