Chương trình học bổng nghiên cứu sinh Fulbright năm học 2027-2028 mở đơn

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa công bố chương trình học bổng nghiên cứu sinh Fulbright năm học 2027-2028 với tối đa 5 suất. Đây là chương trình học bổng toàn phần nhưng không cấp bằng. Người học được tham gia các hoạt động nghiên cứu tại đại học ở Mỹ trong thời gian từ 6 đến 10 tháng trong năm học 2027-2028.

Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam trong suốt thời gian ứng tuyển (không mang 2 quốc tịch hoặc/và không là công dân Việt Nam có tư cách thường trú nhân của nước khác).

Ứng viên cần có ít nhất một bằng thạc sỹ, hiện đang theo học tiến sỹ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ tại Việt Nam và chưa hoàn thành chương trình tiến sỹ này trước và trong khi đang ở Hoa Kỳ; có điểm tiếng Anh còn giá trị sử dụng, tối thiểu TOEFL iBT 51 (TOEFL iBT 3.5 – bài thi mới từ năm 2026) hoặc IELTS 5.5 hoặc Duolingo 85 hoặc TOEFL Essentials 6.0.

Ứng viên được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh nếu có thư mời từ 1 trường Mỹ nêu rõ trường không yêu cầu điểm tiếng Anh.

Thành lập vào năm 1946 và được Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ, chương trình Fulbright nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi học thuật và văn hóa. Chương trình Nghiên cứu sinh Fulbright là học bổng cạnh tranh dựa trên thành tích. Học bổng bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi tới Hoa Kỳ, trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế.

Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại https://apply.iie.org/ffsp2027/. Hồ sơ dự tuyển gồm đơn dự tuyển, ba thư giới thiệu, bằng và bảng điểm (bao gồm bản dịch tiếng Anh công chứng), chứng chỉ điểm TOEFL/IELTS/Duolingo/TOEFL Essentials hoặc thư mời từ trường Mỹ, các bài luận, sơ yếu lý lịch, minh chứng về việc đang theo học bằng tiến sỹ do trường ở Việt Nam cấp.

Hạn nộp hồ sơ là 17h00 ngày 15/5 (giờ Việt Nam).

Thông tin chi tiết xin mời xem tại trang web: https://vn.usembassy.gov/vi/hoc-bong-nghien-cuu-sinh-fulbright-nganh-khoa-hoc-cong-nghe/./

