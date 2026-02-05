Những điểm thí sinh cần lưu ý về kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố Quyết định số 402/QĐ-TSQS về việc ban hành Thông tin tuyển sinh Kỳ thi đánh giá năng lực và đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội.

Do đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh nên thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin.

Thời gian, địa điểm tổ chức thi

Năm 2026, kỳ thi chỉ được tổ chức 1 đợt, vào tuần 3 tháng 6, sau Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Lịch thi có thể điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp hằng năm và tình hình thực tế. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo lịch thi trước thời gian đăng ký dự thi tối thiểu 1 tháng.

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đồng thời tại 3 địa điểm: Khu vực miền Bắc tại Học viện Kỹ thuật quân sự (236, Hoàng Quốc Việt, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); Khu vực miền Trung tại Trường Sĩ quan Thông tin (101, Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Khu vực miền Nam tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Trường hợp số lượng thí sinh lớn, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng có thể phối hợp với các trường đại học trong khu vực để tổ chức kỳ thi.

Bộ Quốc phòng duy trì tổ chức các điểm thi hằng năm và mở rộng quy mô khi cần thiết.

Đề thi trong chương trình trung học phổ thông

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng ngân hàng đề thi.

Bài thi được xây dựng theo hướng đánh giá các năng lực cốt lõi của học sinh trung học phổ thông đạt được theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018.

Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các nhóm năng lực cốt lõi: giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù: lập luận, tư duy logic, tính toán, năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần với tổng số điểm là 150 điểm.

Phần 1 (Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng): 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án); thang điểm: 50.

Phần 2 (Văn học - Ngôn ngữ /Tư duy định tính): 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 05 câu hỏi; thang điểm: 50.

Phần 3 (Khoa học hoặc Tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và điền đáp án); thang điểm: 50. Thí sinh lựa chọn phần thi Khoa học hoặc Tiếng Anh:

Ở phần thi Khoa học, thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp: Vật lý, Hóa học; Hóa học, Sinh học; Vật lý, Sinh học; Lịch sử, Địa lý.

Mỗi môn trong tổ hợp có 25 câu hỏi, trong đó có các câu hỏi đơn và từ 1 đến 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 3 câu hỏi. Mỗi môn trong tổ hợp thuộc lĩnh vực tự nhiên có 1 câu hỏi điền đáp án.

Phần Tiếng Anh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 5 câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, tình huống.

Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên máy tính. Đối với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, thí sinh lựa chọn một đáp án đúng duy nhất (A, B, C, D) cho mỗi câu hỏi.

Đối với các câu hỏi điền đáp án, thí sinh nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương, nguyên âm (ví dụ: -1) hoặc phân số tối giản (ví dụ: -3/4); không nhập đơn vị vào ô đáp án.

Mã đề thi và cấu trúc đề thi chi tiết như sau:

Biết điểm ngay sau khi kết thúc bài thi

Điểm của bài thi được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực, hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian thi theo quy định. Thí sinh được biết kết quả thi của mình ngay sau khi kết thúc bài thi và được Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận kết quả điểm thi.

Điểm bài thi được xác định dựa trên tổng số câu trả lời đúng của mỗi câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được tính điểm (các câu hỏi thử nghiệm không tính điểm).

Điểm của bài thi là tổng điểm của ba phần thi, trong đó mỗi phần thi tối đa 50 điểm. Bảng điểm kết quả bao gồm điểm tổng và 3 đầu điểm thành phần: Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học hoặc Ngoại ngữ. Điểm thi được quy đổi về thang điểm xét tuyển chung giữa các phương thức xét tuyển theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả kỳ thi năm 2026 được các trường Quân đội sử dụng để xét tuyển trong tuyển sinh năm 2026.

Phải sơ tuyển trước khi đăng ký dự thi

Thí sinh phải tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng trong năm tuyển sinh mới được đăng ký dự thi.

Thời gian đăng ký dự kiến từ 20/4 đến 10/5, theo hình thức trực tuyến trên website của Bộ Quốc phòng.

Danh sách các đơn vị Quân đội sử dụng kết quả thi

Các đơn vị sử dụng kết quả thi để tuyển vào hệ quân sự năm 2026 là 23 trường gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không-Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự, Trường Sỹ quan Lục quân 1, Trường Sỹ quan Lục quân 2, Trường Sỹ quan Chính trị, Trường Sỹ quan Đặc công, Trường Sỹ quan Phòng hóa, Trường Sỹ quan Pháo binh, Trường Sỹ quan Công binh, Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp, Trường Sỹ quan Thông tin, Trường Sỹ quan Không quân, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không-Không quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng./.

