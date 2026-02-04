Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Iran bất ngờ công khai hình ảnh hàng loạt căn cứ của Mỹ giữa lúc căng thẳng

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tuần, hãng thông tấn thân Iran đã liên tiếp đăng tải hình ảnh các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Iran bất ngờ công khai hình ảnh hàng loạt căn cứ của Mỹ giữa lúc căng thẳng
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran đăng tải hình ảnh hàng loạt căn cứ của Mỹ giữa lúc căng thẳng.

NATO lên kế hoạch cho sứ mệnh tăng cường an ninh tại Bắc Cực.

Vòng đàm phán thứ hai về vấn đề Ukraine diễn ra tại UAE.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Xung đột Mỹ-Iran trên Biển Arab #Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ #Mỹ Iran #Mỹ - Iran #Tiến trình đàm phán Iran-Mỹ #Tình hình quan hệ Mỹ-Iran #Mỹ điều tàu chiến đến Iran #Chính sách quân sự Mỹ-Iran #Mỹ đe dọa tấn công Iran #Chính sách đối đầu Mỹ-Iran #Chiến thuật nghi binh Mỹ với Iran #Chính sách Mỹ với Iran #Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ #Căng thẳng Mỹ–Iran #Căng thẳng Mỹ–Iran gia tăng #Căng thẳng Iran-Mỹ-Israel #Mỹ can thiệp vào Iran #xung đột Mỹ Iran #Iran ngăn chặn tàu Mỹ tại Vịnh Oman #Quan hệ ngoại giao Iran-Mỹ

Podcast mới nhất