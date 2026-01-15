Multimedia
Công an Tuyên Quang bắt giữ 205 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia

Ngày 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng về nước trên tổng số 205 người trong tổ chức lừa đảo ở Campuchia. Số tiền đường dây này đã chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bản tin 60s ngày 15/1/2026 gồm những nội dung sau:

Công an Tuyên Quang bắt giữ 205 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú.

Quảng Ngãi rung chuyển vì trận động đất độ lớn 3,7.

Tòa triệu tập vợ chồng bà Phương Hằng đến phiên xét xử YouTuber Lan Đinh.

Người dân Quảng Ninh nuối tiếc khi "phố cổ Bãi Cháy" bị phá bỏ.
Đan Mạch vạch lằn ranh đỏ với Mỹ về vấn đề Greenland.

Iran đóng cửa không phận trước thông tin Mỹ sắp tấn công.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ngăn ông Trump hành động quân sự ở Venezuela./.

#nghi phạm đầu thú #sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên #lừa đảo #lừa đảo xuyên quốc gia #Campuchia #động đất Quảng Ngãi #bà Phương Hằng #phá bỏ phố cổ Bãi Cháy #Greenland #Mỹ tấn công Iran #Mỹ Venezuela #Tình hình Trung Đông #dầu mỏ

