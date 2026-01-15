Công an Tuyên Quang bắt giữ 205 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia.

40 năm sau công cuộc Đổi mới, Cao Bằng từ một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn mọi bề, nay Cao Bằng đã vươn lên, khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển chung của cả nước.