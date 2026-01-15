Bản tin 60s ngày 15/1/2026 gồm những nội dung sau:
Công an Tuyên Quang bắt giữ 205 đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia.
Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú.
Quảng Ngãi rung chuyển vì trận động đất độ lớn 3,7.
Tòa triệu tập vợ chồng bà Phương Hằng đến phiên xét xử YouTuber Lan Đinh.
Người dân Quảng Ninh nuối tiếc khi "phố cổ Bãi Cháy" bị phá bỏ.
Đan Mạch vạch lằn ranh đỏ với Mỹ về vấn đề Greenland.
Iran đóng cửa không phận trước thông tin Mỹ sắp tấn công.
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ngăn ông Trump hành động quân sự ở Venezuela./.