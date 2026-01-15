Multimedia
NATO cử lực lượng đến Greenland khiến Nga quan ngại sâu sắc

Mới đây, các binh sĩ từ Pháp và Đức đã được cử đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch nhằm giải tỏa những lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về an ninh của hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Pháp và Đức cử lực lượng đến Greenland khiến Nga quan ngại sâu sắc.

Iran mở lại không phận sau khi tạm thời đóng cửa.

Nga thừa nhận cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

