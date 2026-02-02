Multimedia
Iran không chấp nhận "tối hậu thư", khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ đạo bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Iran chỉ đạo khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Cửa khẩu Rafah mở cửa hoàn toàn giữa căng thẳng Hamas - Israel.

Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại với Mỹ.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
