Iran phản đối EU “can thiệp” vào vấn đề chủ quyền và chương trình hạt nhân

Ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã triệu các trưởng phái bộ ngoại giao từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) để chỉ trích thông cáo chung do khối này và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đưa ra ngày 6/10 liên quan đến các đảo tranh chấp ở Eo biển Hormuz cũng như chương trình hạt nhân của nước cộng hòa Hồi giáo.

Thứ trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi đã bày tỏ sự “phản đối mạnh mẽ” của Tehran trước sự ủng hộ của EU đối với “yêu sách vô căn cứ” của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đối với các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa gần Eo biển Hormuz.

Ông Takht-Ravanchi cũng coi những tuyên bố của EU về chương trình tên lửa của Iran là “sự can thiệp rõ ràng vào công việc nội bộ” của nước này, đồng thời cho khẳng định “năng lực phòng thủ” là một quyền cố hữu của Iran và là sự bảo đảm cho ổn định khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran lên án việc EU và các nước châu Âu tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran là sự “vi phạm các cam kết” và “gây ra bế tắc trong ngoại giao.”

Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh EU-GCC tại Kuwait ngày 6/10 kêu gọi Iran chấm dứt việc chiếm đóng ba hòn đảo của UAE, nối lại hợp tác toàn diện với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, hạn chế phổ biến tên lửa và thiết bị bay không người lái./.

EU khôi phục lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Iran sau gần một thập kỷ Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cấm xuất khẩu vũ khí, cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, ngăn giao dịch vàng, kim loại quý, kim cương.