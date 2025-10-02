Thế giới

Trung Đông

Iran cáo buộc Mỹ phớt lờ đề xuất đàm phán trực tiếp của Tehran

Iran cáo buộc Mỹ đã bác bỏ đề xuất của nước này về một cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, với sự tham dự của các nước E3, cùng với đại diện của IAEA.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 24/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 1/10, người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất gần đây của Iran về đàm phán trực tiếp tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, bên lề một cuộc họp nội các, đoàn đại biểu Iran đã đề xuất một cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, với sự tham dự của các Ngoại trưởng Pháp, Anh và Đức, được gọi chung là E3, cùng với đại diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Tuy nhiên, ông Witkoff đã không tham dự bất kỳ cuộc họp chung nào. Theo Tehran, nước này đã nỗ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân bằng đối thoại và ngăn chặn việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc song các cường quốc đã bác bỏ những nỗ lực này.

Trước đó, ngày 28/9, Văn phòng Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc xác nhận các lệnh trừng phạt đối với Iran đã được tái áp đặt vào 20h ngày 27/9 theo giờ Mỹ (tức 7h ngày 28/9 theo giờ Việt Nam) theo cơ chế khôi phục trừng phạt do E3 kích hoạt hồi tháng 8.

Cùng ngày 1/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã ban hành các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran, nhắm vào nhiều cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách cấm phổ biến vũ khí hạt nhân./.

