Iran và Nhóm E3 tổ chức vòng đàm phán hạt nhân mới tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Iran và 3 nước châu Âu là Pháp, Anh và Đức (được gọi chung là Nhóm E3) dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran tại New York vào đầu tuần này.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 21/9 đưa tin các cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức trong ngày 22 hoặc 23/9 ở cấp bộ trưởng ngoại giao, đồng thời sẽ có sự tham dự của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi ngày 21/9 đã rời thủ đô Tehran đến New York với tư cách là trưởng đoàn ngoại giao tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và dự kiến sẽ tham vấn với những người đồng cấp từ các quốc gia khác nhau về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Vòng đàm phán mới giữa Iran và E3 này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 19/9 không thông qua được nghị quyết gia hạn việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, chính thức được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Tháng trước, Nhóm E3 đã kích hoạt cơ chế "tái áp đặt" của JCPOA, cho phép Liên hợp quốc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt trong vòng 30 ngày nếu Iran bị coi là vi phạm thỏa thuận.

Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 20/9 tuyên bố rằng nước này sẽ đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

Iran phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống Iran nhấn mạnh "khả năng thích ứng phi thường" của Iran trước áp lực quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước các yêu sách từ bên ngoài.