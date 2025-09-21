Iran dọa đình chỉ hợp tác với IAEA nếu bị tái trừng phạt

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 20/9 ra tuyên bố cảnh báo quan hệ hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ “bị đình chỉ trên thực tế” nếu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được tái áp đặt.



Anh, Pháp và Đức tháng trước đã khởi động quy trình 30 ngày nhằm tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc, cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới, vốn nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân./.

Iran bác tin cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết quyền tiếp cận của các thanh sát viên IAEA tại Iran sẽ được xác định tại cuộc đàm phán trong tương lai.