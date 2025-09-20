IAEA thông qua nghị quyết về cơ chế giám sát hạt nhân tại Trung Đông

Báo Ahram Online ngày 19/9 (giờ địa phương) đưa tin tại khóa họp lần thứ 69 diễn ra ở Vienna, Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết về việc áp dụng các cơ chế giám sát của IAEA tại Trung Đông với đa số áp đảo, trong đó có 120 quốc gia bỏ phiếu thuận.

Nghị quyết do Ai Cập soạn thảo kêu gọi tất cả các cơ sở hạt nhân ở Trung Đông phải được đặt dưới hệ thống giám sát của IAEA.

Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các quốc gia trong khu vực tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) và thiết lập một khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Trung Đông.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tuyên bố cùng ngày của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ việc thông qua nghị quyết phản ánh sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với nghị quyết và các mục tiêu của nghị quyết.

Nghị quyết là một phần trong các nỗ lực của Ai Cập hướng tới mục tiêu giải trừ quân bị và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt ở Trung Đông.

Ai Cập đã ký tham gia NPT vào năm 1968, sau đó phê chuẩn hiệp ước này vào năm 1981. Cairo đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Israel từ chối tham gia NPT hoặc đặt các địa điểm hạt nhân của mình dưới sự giám sát của IAEA vẫn là trở ngại chính.

Ai Cập lần đầu tiên đề xuất thành lập một khu vực phi vũ khí hạt nhân ở Trung Đông tại Liên hợp quốc vào năm 1974. Kể từ đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến này hàng năm theo nguyên tắc đồng thuận.

Vào năm 1995, Ai Cập đã giúp đạt được một nghị quyết tại Hội nghị Rà soát và Mở rộng NPT, kêu gọi một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Theo Liên hợp quốc, NPT là một hiệp ước toàn cầu nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 69, Đại hội đồng IAEA đã thông qua nghị quyết của Nhóm Arab do Ai Cập chủ trì thay mặt Palestine về việc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Palestine, đặc biệt tại Dải Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, nghị quyết được thông qua với đa số áp đảo khi 93 quốc gia bỏ phiếu thuận.

Đây là một phần trong nỗ lực của Ai Cập và các quốc gia Arab nhằm huy động sự hỗ trợ quốc tế cho công cuộc tái thiết Gaza thông qua Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Nghị quyết cũng tái khẳng định cam kết của IAEA trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho người dân Palestine cũng như đóng góp vào công cuộc tái thiết Gaza trong các lĩnh vực, bao gồm y tế và nông nghiệp./.

