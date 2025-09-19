Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA

Từ ngày 15-19/9, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (Áo), Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dẫn đầu đã tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 69 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại IAEA và các tổ chức quốc tế, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khóa họp năm nay quy tụ hơn 2.000 quan chức cấp cao và đại diện đến từ 179 quốc gia thành viên IAEA, tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như: vai trò của khoa học và công nghệ hạt nhân trong phát triển bền vững, bảo đảm an toàn-an ninh hạt nhân và tăng cường hiệu quả công tác thanh sát.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức: khủng bố, xung đột quân sự, sự suy giảm các chuẩn mực hạt nhân và khoảng cách ngày càng lớn giữa giàu và nghèo.

Ông khẳng định IAEA tiếp tục thực hiện sứ mệnh vừa ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân, vừa thúc đẩy ứng dụng khoa học hạt nhân để giải quyết những vấn đề toàn cầu về năng lượng, y tế và xóa đói giảm nghèo.

Đại diện Việt Nam phát biểu tại phiên toàn thể, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao nỗ lực và thành tựu của IAEA trong thúc đẩy năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đại sứ thông báo, tháng 11/2024, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc tiếp tục triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận - một quyết định có ý nghĩa lịch sử nhằm củng cố hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài, nâng cao năng lực khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam tái khẳng định cam kết đồng hành cùng IAEA trong việc ứng dụng công nghệ hạt nhân vì sự phát triển bền vững, đồng thời tham gia tích cực vào nhiều sáng kiến quốc tế như ZODIAC (kiểm soát bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người), NUTEC Plastics (giảm thiểu vi nhựa trong đại dương), Atoms4Food (tăng cường sản xuất và an toàn lương thực) và Rays of Hope (kiểm soát và giảm thiểu ung thư).

Bên lề khóa họp, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã có các cuộc làm việc với Phó Tổng Giám đốc IAEA Karine Herviou (phụ trách An toàn và An ninh hạt nhân) và Phó Tổng Giám đốc Mikhail Chudakov (phụ trách Năng lượng hạt nhân).

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ông Mikhail Chudakov và cán bộ của IAEA. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại đây, Việt Nam đề nghị IAEA tiếp tục hỗ trợ trong các dự án then chốt, bao gồm: xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới, chuẩn bị triển khai điện hạt nhân, phát triển công nghệ lò phản ứng module nhỏ (SMR), nâng cao năng lực cơ quan quản lý an toàn-an ninh hạt nhân và thẩm định an toàn toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân.

Đáng chú ý, ngày 16/9/2025, Việt Nam và Viện An ninh hạt nhân thế giới (WINS) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực, đảm bảo an ninh hạt nhân và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Trong khuôn khổ các sự kiện bên lề, đại diện Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) đã có nhiều tham luận, nổi bật là đóng góp vào sáng kiến NUTEC Plastics thông qua kết quả quan trắc vi nhựa biển tại Việt Nam.

Hoạt động này đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng chủ động và tích cực của Việt Nam trong nỗ lực chung của IAEA vì một thế giới an toàn và phát triển bền vững./.

Đưa vào vận hành dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn 2030-2035 Xây dựng Chương trình phát triển điện hạt nhân theo các quy mô linh hoạt và các nhà máy điện hạt nhân lắp ráp module nhỏ; đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ năng lượng nguyên tử...