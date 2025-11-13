Lúc 23h26’ ngày 12/11, một trận động đất mạnh 4,8 độ xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km, khiến nhiều khu vực ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc cảm nhận được rung lắc.

Bản tin 60s ngày 13/11/2025 gồm những nội dung sau:

Nguyên nhân gây ra hiện tượng rung lắc nhiều khu vực ở Hà Nội.

Hội An gây chú ý khi xuất hiện trong phim Hàn Quốc đang gây sốt MXH.

Nhiều thí sinh Việt bị sửa điểm IELTS do “sự cố kỹ thuật”.

CSGT thông tin về việc tăng cường xử phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe.

Tuyên án vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman.

Tổng thống Trump kêu gọi Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu.

Mỹ và Israel dự phòng tình huống kế hoạch ngừng bắn Gaza thất bại.

Thái Lan dừng đàm phán với Campuchia, căng thẳng biên giới leo thang./.