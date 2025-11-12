Cựu phó chủ tịch tỉnh đánh bạc 7 triệu USD bị tuyên hơn 3 năm tù

Sau 16 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại casino King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong đó, 5 bị cáo bị Tòa kết án về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322, khoản 2, điểm b, Bộ luật Hình sự, gồm 3 quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc: Cho Choo Keun 4 năm tù; Choi Jin Bok 3 năm 6 tháng tù; Shim Hawn Hee 2 năm tù.

Hai bị cáo còn lại là Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều – King Club, thuộc Công ty Việt Hải Đăng) bị phạt 30 tháng tù; Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 136 bị cáo bị kết án về tội “Đánh bạc” (theo quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự), Tòa tuyên các mức hình phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 9 tháng (cho hưởng án treo) đến 4 năm 6 tháng tù.

Trong đó, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; cựu Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức 3 năm tù; bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà) bị phạt 100 triệu đồng thay cho hình phạt tù, đồng thời bị phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sỹ) bị phạt 3 năm tù…

Bản án sơ thẩm kết luận, Câu lạc bộ King Club ở tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Công ty Việt Hải Đăng đã ký kết hợp đồng quản lý, vận hành với Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS, đại diện theo pháp luật là Kim In Sung. Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS được hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh và hằng tháng phải trả cho Công ty Việt Hải Đăng 100.000 USD phí duy trì hoạt động, cùng khoảng 60.000 USD phí chuyển nhượng kinh doanh.

Để có doanh thu, Kim In Sung đã thuê và chỉ đạo các bị cáo Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc) phối hợp với các bị cáo Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, các bị cáo Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club thông qua hình thức trò chơi điện tử có thưởng, theo sự chỉ đạo của Kim In Sung.

Trong đó, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok thay nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát thu – chi tiền để duy trì hoạt động của King Club, cùng với sự giúp sức của Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang.

Hội đồng xét xử nhận định: đối với 136 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”, mặc dù biết quy định không cho phép người Việt Nam chơi, nhưng các bị cáo vẫn đến King Club dùng tiền để thực hiện hành vi đánh bạc được – thua bằng tiền với các hình thức chơi trên máy điện tử mang tên Slot, Roulette và Baccarat.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo tham gia đánh bạc tại King Club là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng).

Bản án sơ thẩm đánh giá vụ án mang tính chất nghiêm trọng, gây tác động xấu tới dư luận xã hội, với số lượng lớn bị cáo bị truy tố, xét xử. Trong số 141 bị cáo có 3 người nước ngoài; nhiều người là cựu lãnh đạo, công chức nhà nước, giáo viên, bác sỹ, ca sỹ, luật sư, chủ doanh nghiệp, lao động tự do…

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng; là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức, lối sống, cũng như ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh phúc của từng gia đình, gây hệ lụy tiêu cực cho cộng đồng, làm mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo và đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này.

Hội đồng xét xử đánh giá, lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác.

Trên cơ sở đó, Tòa xác định hành vi phạm tội của các bị cáo đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Một số bị cáo bị xác định phạm tội hai lần trở lên và tái phạm, được coi là tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ, theo Hội đồng xét xử, trừ hai người bỏ trốn, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo; một số bị cáo phạm tội lần đầu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả; một số bị cáo có thành tích trong công tác, được tổ chức gửi đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các yếu tố này đã được Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt./.

Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Ca sỹ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng; bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà) bị đề nghị phạt 100 triệu đồng thay cho hình phạt tù.