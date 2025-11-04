Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Ca sỹ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng

Sau 1 tuần xét xử, chiều 4/11, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở casino King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội.

Cụ thể, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 322, khoản 2, điểm b, Bộ luật Hình sự; trong đó có 3 quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc gồm Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù, Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo còn lại là Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) từ 30 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Trong đó, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; cựu Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà) bị đề nghị phạt 100 triệu đồng thay cho hình phạt tù.

Bản luận tội nêu rõ trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc dù biết rõ hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm.

Quang cảnh phiên xử chiều 31/10/2025. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Song, trò chơi điện tử có thưởng là trò chơi mà trong đó người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất như một hình thức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Hành vi đánh đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trò chơi điện tử hay các phương tiện khác đều gây tác hại lớn đến xã hội, trật tự an toàn công cộng. Đặc biệt, vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng vẫn tham gia đánh bạc.

Vì vậy, theo Viện Kiểm sát, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, nhằm nghiêm trị, giáo dục, răn đe, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Công tố viên nhận định, vụ án này có sự tham gia của nhiều bị cáo, mỗi bị cáo giữ một vai trò khác nhau trong việc tổ chức và tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc," Kim In Sung (đã bỏ trốn) có vai trò chính trong vụ án; là người chủ mưu cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trong thời gian dài với quy mô lớn và đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ba bị cáo là quản lý casino người Hàn Quốc được Kim In Sung thuê, trả lương để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát thu, chi, xem xét và quyết định cho người Việt Nam đánh bạc trái phép.

Các bị cáo này tuy không hưởng lợi nhưng đều giữ vai trò chính trong vận hành hoạt động của câu lạc bộ hằng ngày, là đồng phạm giúp sức tích cực cho Kim In Sung.

Bị cáo Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng) tuy không phải là người đầu tiên tổ chức hoặc chỉ đạo nhưng đã tham gia điều hành hoạt động của casino.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Bị cáo Giang cũng là người trực tiếp nhận tiền của phía Kim In Sung trả cho chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng và trực tiếp ký các hợp đồng thuê nhân viên; đồng thời chỉ đạo nhóm nhân viên người Việt Nam thực hiện các công việc hằng ngày để duy trì hoạt động của casino. Do đó, bị cáo Giang giữ vai trò thứ 3 sau nhóm các bị cáo người Hàn Quốc.

Bị cáo Nguyễn Đình Lâm dù biết rõ hoạt động hành vi tổ chức đánh bạc của Kim In Sung là trái phép nhưng vẫn tham gia vào việc quản lý điều hành và tạo điều kiện cho hoạt động của kinh doanh giúp tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính. Vì vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Lâm là đồng phạm giúp sức cho Kim In Sung nhưng có vai trò thấp hơn so với bị cáo Phan Trường Giang.

Đối với nhóm 136 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc,” Viện Kiểm sát xác định có những bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn lên tới hàng triệu USD.

Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài; do vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo này ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, một số bị cáo đã từng bị xử lý về tội "Đánh bạc," "Tổ chức đánh bạc" trong vụ án khác nhưng không lấy đó làm bài học mà trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật; do vậy, cần xử lý nghiêm đối với những trường hợp này.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị án, các bị cáo và luật sư bào chữa của mình đã tham gia tranh luận, đưa nhiều luận điểm, cung cấp các luận cứ… nhằm giảm nhẹ mức độ và hậu quả hành vi vi phạm của bị cáo./.

