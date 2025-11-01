Xét hỏi các bị cáo đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội

Chiều 31/10, phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc.”

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận biết rõ đánh bạc tại King Club chỉ dành cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài. Việc người Việt Nam vào đây đánh bạc là vi phạm pháp luật.

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa, các bị cáo khai biết sai nhưng vẫn đánh bạc với lý do chung là đánh bạc vì tò mò, để giải tỏa căng thẳng, đánh vì ham vui… Tuy nhiên cũng có nhiều bị cáo cao tuổi đánh bạc để “giết” thời gian rảnh rỗi, vì “không có việc gì làm, vào chơi để đầu óc đỡ lão hóa"./.