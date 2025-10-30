Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội: Nhiều bị cáo 'đốt' tiền tỷ

Sau 2 ngày kiểm tra căn cước và đọc cáo trạng, ngày 30/10, phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng ở King Club tại khách sạn Pullman Hà Nội bắt đầu phần xét hỏi.

Trình bày tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi đánh bạc tại đây với số tiền như cáo trạng truy tố là đúng.

Khai trước tòa, nhiều bị cáo là doanh nhân, cựu cán bộ… cho hay khi họ tiếp khách, bàn công việc với đối tác ở khách sạn Pullman thấy ở đây có King Club nên tò mò vào chơi thử.

Sau vài lần chơi thử, những người này bị nghiện chơi bạc tại đây và đa phần đều bị thua. Nhiều người đã “nướng” hàng trăm tỷ đồng để đánh bạc tại King Club.

Số tiền dùng để đánh bạc đều là tiền tích lũy, tiết kiệm và thu được từ việc kinh doanh trong nhiều năm. Tuy nhiên, không bị cáo nào khai đánh bạc để kiếm tiền mà nói "cho vui," dù đều thua và thua cả trăm lần.

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đã dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại mở thẻ thành viên nhưng đứng tên người nước ngoài để "che giấu" danh tính thật.

Với thẻ thành viên có tên là "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ), từ tháng 2-6/2024, bị cáo Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD; thua hơn 284.000 USD. Bị cáo Đức được xác định là “con bạc” chơi nhiều thứ 7 trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Đức trình bày năm 2022, bị cáo được cử đi học tại Hà Nội. Khi đó, bị cáo được mời uống cà phê tại sảnh khách sạn Pullman ở Hà Nội.

Ngồi uống càphê, Ngô Ngọc Đức thấy nhiều người ra vào King Club đánh bạc nên cũng vào chơi thử. Vì bị cáo Đức ở xa nên sau lần đi học ở Hà Nội, bị cáo chỉ đến King Club để chơi vào cuối tuần. Sau này, khi về hưu, có nhiều thời gian hơn, bị cáo đến King Club đánh bạc thường xuyên.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình khai trong túi có bao nhiêu tiền thì mang vào casino từng đó, mỗi lần 50 - 70 triệu đồng. Về sau, không có đủ tiền, bị cáo dùng voucher hoặc “vay nóng” mọi người trong đó.

Trong vụ án còn có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũ) bị buộc tội đánh bạc hơn 7 triệu USD. Bị cáo này bị xác định đánh bạc 95 lần trong 140 ngày từ ngày 4/2-22/6/2024. Ở lần chơi nhiều nhất, bị cáo Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỷ đồng).

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe kém và đã được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Một bị cáo khác là doanh nhân Vũ Thị Tuyết Mai bị xác định được King Club mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mrs Joana” vào tháng 2/2022. Từ ngày 6/2-22/6/2024, bị cáo này đã đánh bạc 67 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Roulette, Baccarat, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,7 triệu USD (tương đương hơn 235 tỷ đồng).

Tại tòa, bị cáo Mai khai, trong một lần đến khách sạn Pullman uống càphê, thấy có người chơi đánh bạc tại King Club nên cũng tham gia chơi và rồi thường xuyên đánh bạc tại đây.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong vụ án này, có 136 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc" với tổng số tiền lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).

Những bị cáo này đều có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, nhưng họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng./.

