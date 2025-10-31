Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Các bị cáo khai 'chơi để đầu óc đỡ lão hóa'

Ngày 31/10, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc."

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận biết rõ đánh bạc tại King Club chỉ dành cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài. Việc người Việt Nam vào đây đánh bạc là vi phạm pháp luật. Biết sai nhưng các bị cáo vẫn đánh bạc với lý do chung là đánh bạc vì tò mò, để giải tỏa căng thẳng, đánh vì ham vui… Cũng có nhiều bị cáo cao tuổi đánh bạc để “giết” thời gian rảnh rỗi, vì “không có việc gì làm, vào chơi để đầu óc đỡ lão hóa."

Trong số 141 bị cáo tại vụ án này, người lớn tuổi nhất là bị cáo Phạm Thị Tỷ (73 tuổi, ở Hà Nội) khai bị cáo biết đến King Club do đi theo một người Hàn Quốc ở cùng chung cư, trung bình bị cáo đánh bạc từ 5-20 triệu đồng mỗi lần để “giải sầu tuổi già, buồn buồn không có việc gì làm." Tiền đánh bạc là do bị cáo tích lũy nhiều năm, tiền con cháu biếu các dịp lễ Tết, mừng thọ.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, bị cáo Tỷ đánh bạc lần nhiều nhất lên tới gần 400 triệu đồng. Từ ngày 6/2 đến 14/6/2024, bị cáo Tỷ đánh bạc tổng cộng 80 lần. Tổng số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là 371.455 USD (hơn 9,7 tỷ đồng), bị thua 65.634 USD (1,6 tỷ đồng).

Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội “đánh bạc” có bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà). Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên “Mr Baret."

Ngày 18/5/2024, bị cáo Hà cũng dùng hơn 2.600 USD (tương đương khoảng 62 triệu đồng) đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, bị thua hơn 199,4 USD (tương đương hơn 4 triệu đồng).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khai tại tòa, Vũ Ngọc Hà thừa nhận hành vi đánh bạc như cáo trạng đã nêu, bị cáo không bị oan và đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng, bị cáo thừa nhận cáo buộc cho rằng đã mở thẻ chơi ngày 18/5/2024.

Bị cáo chơi “kéo xèng” ở khách sạn Pullman 1 lần, khi đó trong túi có 5-10 triệu đồng, bị cáo đã vào King Club để chơi trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ và bị thua 199 USD. Vũ Ngọc Hà cho biết đó là tiền từ khoản thu nhập của bản thân. Bị cáo thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngoài những người bị truy tố tội "tổ chức đánh bạc," có 136 bị cáo vướng tội "đánh bạc" đều là người Việt Nam, có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Chủ mưu vụ án là Kim In Sung (người Hàn Quốc, đã bỏ trốn) thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua.

Nhằm qua mắt các cơ quan quản lý nhà nước, khách Việt Nam vào King Club đánh bạc được ngụy trang thành tên nước ngoài in lên thẻ thành viên. Ngoài ra, để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club còn đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho người chơi theo ngày, theo tuần; chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần tới 10.000 USD/người… Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5-10%.../.

