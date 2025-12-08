Thế giới

Phát hiện dấu chân khủng long có niên đại hơn 200 triệu năm tại Trung Quốc

Những dấu vết này bao gồm dấu chân với nhiều kích cỡ khác nhau của loài khủng long 2 chân ăn thịt, cũng như dấu chân giống bàn tay người và được cho là thuộc về các loài bò sát cổ sơ khai.

Ảnh minh họa. (Ảnh Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đá Yingliang)
Các nhà cổ sinh vật học đã xác định được hơn 20 dấu chân khủng long và các loài động vật có xương sống khác trên một vách đá ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), Tây Nam Trung Quốc.

Phát hiện này được cho là sẽ làm sáng tỏ quá trình tiến hóa sơ khai của khủng long cách đây khoảng 200 triệu năm.

Các dấu vết này được một người leo núi phát hiện tại thành phố Đô Giang Yển (Dujiangyan) vào tháng 11 vừa qua, sau đó được nhóm nghiên cứu do ông Xing Lida, Phó giáo sư tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh), dẫn đầu, xác nhận.

Đây là lần đầu tiên có báo cáo về dấu chân khủng long tại Đô Giang Yển.

Ông Xing Lida cho biết những dấu vết này bao gồm dấu chân với nhiều kích cỡ khác nhau của loài khủng long 2 chân ăn thịt, cũng như dấu chân giống bàn tay người và được cho là thuộc về các loài bò sát cổ sơ khai.

Điều khiến địa điểm này đặc biệt giá trị là có ít nhất 4 lớp bảo tồn dấu chân, cho thấy khủng long đã sinh sống ở đây trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy gỗ hóa thạch gần các dấu chân, cung cấp thêm thông tin về hệ sinh thái của địa phương hơn 200 triệu năm trước.

Vật liệu mới được xác định này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử tiến hóa sơ khai của khủng long tại Trung Quốc./.

