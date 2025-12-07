Thị trường nông sản: Giá gạo trung bình tại Nhật Bản lập kỷ lục mới

Giá gạo bán lẻ trung bình tại Nhật Bản đã chạm mức cao kỷ lục mới lần đầu tiên trong ba tuần gần đây.

Theo báo cáo khảo sát của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, trong tuần kết thúc vào ngày 30/11, giá gạo trung bình được bán tại khoảng 1.000 siêu thị trên khắp cả nước tăng 23 yen so với tuần trước đó, lên 4.335 yen (27,9 USD)/5 kg - mức cao nhất kể từ khi khảo sát được triển khai vào tháng 3/2022.

Giá “gạo thương hiệu” (brand rice) - chủ yếu là gạo mới thu hoạch - cao hơn 5 yen, lên 4.551 yen/5kg. Loại gạo này chiếm 68% tổng lượng gạo bán ra trong tuần. Còn giá “gạo pha trộn” (blended rice) thường có giá rẻ hơn, nhưng cũng tăng 92 yen, lên 3.870 yen/5 kg.

Theo lý giải của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, nhiều khả năng giá loại gạo này tăng sau khi gạo sản xuất năm 2025 bắt đầu được sử dụng để tạo ra gạo pha trộn nhiều hơn so với các vụ mùa trước.

Một khảo sát riêng biệt được thực hiện tại khoảng 1.200 siêu thị của Nhật Bản cho thấy giá gạo trung bình đạt 3.835 yen/5 kg, tăng 180 yen.

Trong khi, một khảo sát khác trên khoảng 6.000 cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả chuỗi dược phẩm, ghi nhận giá gạo tăng 92 yen lên 4.315 yen/5kg, phản ánh xu hướng tăng giá lan rộng trên nhiều kênh bán lẻ.

Tình trạng giá gạo tại Nhật Bản tăng cao không phải là mới. Năm 2024, giá gạo liên tục tăng mạnh do mùa màng thất bát, làm gia tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình vốn đã chịu tác động của giá năng lượng và nhiều mặt hàng leo thang.

Giá gạo đắt đỏ làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh lương thực. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản đang có xu hướng tìm đến gạo nhập khẩu rẻ hơn.

Dữ liệu cho thấy, mặc dù phải chịu mức thuế 341 yen trên mỗi kg, lượng gạo nhập khẩu bởi các công ty tư nhân Nhật Bản trong tháng 9/2025 đã tăng gần 160 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình này, tân Thủ tướng Sanae Takaichi đang chuẩn bị công bố một gói giải pháp kinh tế mới, nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Một trong những ý tưởng được tân Bộ trưởng Nông nghiệp Norikazu Suzuki đề cập là việc phát hành tem phiếu gạo cho một số đối tượng hộ gia đình nhất định./.

