Cầu yếu, cung tăng gây sức ép lên giá gạo xuất khẩu của các nước châu Á

Nguồn cung tăng mạnh từ vụ thu hoạch mới cùng với nhu cầu nhập khẩu giảm đã khiến giá gạo Thái Lan giảm nhẹ, trong khi giá gạo Việt Nam và Ấn Độ duy trì ổn định trong tuần qua.

Thị trường gạo châu Á

Thị trường xuất khẩu gạo châu Á vẫn trầm lắng trong tuần này, với giá gạo Ấn Độ và Việt Nam ổn định, trong khi giá gạo Thái Lan giảm nhẹ do nhu cầu chậm lại và nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 344-350 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm của nước này có giá 350-360 USD/tấn.

Một thương nhân ở Kolkata cho biết, việc thu hoạch lúa đang diễn ra thuận lợi và nguồn cung đang tăng lên.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn vào ngày 6/11, không đổi so với một tuần trước.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 338 USD/tấn vào ngày 6/11, giảm nhẹ so với mức 340 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu gạo Thái Lan tương đối thấp, góp phần vào sự sụt giảm nhẹ của giá gạo trong tuần này. Còn một thương nhân khác cho biết nguồn cung vẫn dồi dào.

Trong tuần qua, Nội các Thái Lan đã phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Singapore về việc bán 100.000 tấn gạo mỗi năm trong vòng 5 năm.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago tăng mạnh trong phiên 7/11, sau khi giảm mạnh trong phiên trước, khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc sau thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Giá đậu tương tăng 9,5 xu Mỹ, đóng cửa ở mức 11,17 USD/bushel. Giá lúa mỳ giảm 7,75 xu Mỹ, xuống 5,27 USD/bushel, trong khi giá ngô giảm 1,5 xu Mỹ, xuống 4,27 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Trung Quốc đã nối lại việc mua nông sản của Mỹ với khối lượng nhỏ, nhưng các nhà giao dịch vẫn đang chờ đợi nước này tăng cường mua sau khi Nhà Trắng cho biết Trung Quốc cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ vào cuối năm 2025 và sẽ mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, các quốc gia khác ở Đông Nam Á đã đồng ý mua thêm 19 triệu tấn đậu tương của Mỹ, nhưng không nêu rõ khung thời gian cho các giao dịch này.

Kể từ căng thẳng thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu đậu tương.

Dữ liệu hải quan cho thấy, vào năm 2024, nguồn cung từ Mỹ chỉ chiếm khoảng 20% lượng đậu tương của Trung Quốc, giảm so với mức 41% vào năm 2016.

Trong khi đó, giá lúa mỳ giảm do khối lượng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc gần đây thấp hơn dự kiến, với sự chú ý quay trở lại với nguồn cung toàn cầu lớn. Trung Quốc chỉ đặt mua hai lô hàng từ Mỹ, khối lượng nhỏ hơn so với dự đoán khoảng vài trăm nghìn tấn.

Giá lúa mỳ đang phải đối mặt với những sức ép từ việc xuất khẩu từ Nga tăng tốc và sự cạnh tranh do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu ở các nước xuất khẩu ở Nam bán cầu là Argentina và Australia. Giá ngô ít thay đổi nhưng phải đối mặt với những trở ngại từ nguồn cung lớn hơn khi vụ thu hoạch của Mỹ sắp hoàn tất.

Thị trường càphê thế giới

Nông dân thu hoạch càphê tại Espírito Santo, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên thế giới, giá càphê tại hai sàn London và New York ngày 8/11 quay đầu tăng mạnh. Giá càphê Robusta tại sàn London giao tháng 11/2025 tăng tới 118 USD (tương đương 2,6%), lên mức 4.662 USD/tấn. Giá càphê Robusta giao tháng 1/2026 cũng tăng mạnh 118 USD (2,6%), lên 4.648 USD/tấn.

Còn tại sàn New York, giá càphê Arabica giao tháng 12/2025 tăng tới 11,05 xu Mỹ (tương đương 2,79%), lên 407,80 xu/lb. Còn giá càphê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 6,8 xu Mỹ (1,79%), lên 385,85 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Giá càphê thế giới hồi phục mạnh do lo ngại về nguồn cung vụ mới từ Việt Nam do tình hình thời tiết không thuận lợi ở quốc gia xuất khẩu robusta nhiều nhất thế giới này.

Ở trong nước, thị trường càphê cũng hồi phục, với giá dao động trong khoảng 118.000-119.500 đ/kg./.

