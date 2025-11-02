Giá gạo Việt Nam chạm mức thấp nhất trong hai tháng do nhu cầu yếu

Tuần này, giá gạo Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng do nhu cầu yếu và chất lượng lúa mới thu hoạch không cao. Trong khi đó, giá gạo tại Ấn Độ vẫn giữ ổn định dù nhu cầu xuất khẩu cũng khá chậm, do mưa bão có thể làm giảm sản lượng.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này được chào bán ở mức 344-350 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 350-360 USD/tấn trong tuần này.

Theo một thương nhân ở Kolkata, vụ lúa đã sẵn sàng để thu hoạch, nhưng mưa lớn có khả năng sẽ tác động tiêu cực đến năng suất.

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 420-435 USD của một tuần trước đó, và là mức thấp nhất kể từ ngày 21/8.

Một thương nhân ở An Giang cho biết nhu cầu vẫn còn yếu trong khi chất lượng của lúa mới thu hoạch không cao.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 340 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 337 USD của tuần trước, qua đó chấm dứt chuỗi sáu tuần giảm giá liên tiếp và phục hồi từ mức đáy 18 năm.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu đối với gạo Thái Lan nhìn chung không thay đổi so với tuần trước.

Người này cho biết thêm đối với loại gạo 5% tấm, Thái Lan có rất nhiều đối thủ cạnh tranh như Myanmar và Pakistan với giá rẻ hơn, trong khi nguồn cung lại rất dồi dào do vụ thu hoạch đang diễn ra ở nhiều vùng trên cả nước.

Trong một diễn biến khác, Bangladesh đã quyết định gia hạn thêm một tháng cho hoạt động xuất khẩu gạo thơm đến ngày 30/11.

Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho các nhà giao dịch có thêm thời gian hoàn thành các mục tiêu giao hàng trong bối cảnh chuỗi cung ứng và vận chuyển gặp nhiều chậm trễ.

Bangladesh đã cho phép xuất khẩu trở lại một lượng gạo cao cấp trong năm nay sau khi sản lượng trong nước đã vượt nhu cầu.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn đang theo dõi sát sao thị trường để đảm bảo hoạt động xuất khẩu không gây tác động tiêu cực đến giá gạo nội địa, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát lương thực đang ở mức cao.

Thị trường nông sản Mỹ

Trong phiên 31/10, giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ đã leo lên mức cao nhất trong 15 tháng và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất trong gần 5 năm, sau một đợt tăng giá được thúc đẩy bởi khả năng nối lại hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Giá đậu tương đã vượt qua mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 vừa đạt được trong phiên trước đó, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ từ nay đến tháng 1/2025 và mua 25 triệu tấn/năm trong ba năm tới.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại một trang trại ở Scribber, bang Nebraska (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đây, Trung Quốc đã né tránh đậu tương của Mỹ do căng thẳng thương mại song phương và thay vào đó chuyển sang mua từ Nam Mỹ.

Theo ông Rich Nelson, chiến lược gia trưởng của công ty Allendale, cam kết này thấp hơn so với kim ngạch xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc trong những năm gần đây.

Ông cũng cho rằng con số cam kết này có thể vẫn cao hơn lượng hàng mà Trung Quốc thực sự sẽ mua, vì nước này đã và đang chuyển hướng sang nước xuất khẩu hàng đầu là Brazil.

Ông Nelson phân tích thêm rằng trên thực tế, trong vòng hai năm tới, con số này có thể sẽ dễ dàng xuống dưới 20 triệu tấn, thậm chí có thể chỉ còn trong khoảng 18 triệu tấn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng so với kịch bản không có thỏa thuận, đây vẫn là một diễn biến tích cực.

Giá đậu tương trong hợp đồng có kỳ hạn giao gần nhất (Sv1) trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã kết thúc phiên với mức tăng 7,5 xu Mỹ, lên 11,1524 USD/bushel, qua đó ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2020.

Giới giao dịch hiện vẫn tỏ ra thận trọng về việc liệu cam kết mua đậu tương của Trung Quốc có được hiện thực hóa thành các đơn hàng xuất khẩu thực tế của Mỹ hay không.

Các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng thị trường vẫn đang chờ đợi sự xác nhận từ phía Trung Quốc. Họ nhận định rằng chừng nào chưa có sự xác nhận này, tiềm năng tăng giá của đậu tương có thể sẽ bị hạn chế.

Giá ngô và lúa mỳ kỳ hạn trên sàn CBOT cũng tăng nhẹ, mặc dù Mỹ và Trung Quốc không công bố các cam kết thương mại cụ thể đối với các loại nông sản này.

Giá ngô tăng 1,25 xu Mỹ lên 4,3150 USD/bushel, trong khi giá lúa mỳ kết thúc phiên tăng 9,75 xu Mỹ lên 5,34 USD/bushel. Cả hai loại ngũ cốc này đều tăng giá trong tháng qua. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Thị trường càphê thế giới

Giá càphê thế giới khép lại phiên cuối cùng của tuần qua với sự phân hóa. Trong đó, càphê robusta trên sàn London là tâm điểm của sự sụt giảm, khi mất 98 USD/tấn, tương đương 2,17%, xuống 4.524 USD/tấn.

Nông dân thu hoạch càphê tại Espírito Santo (Brazil). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngược lại, giá càphê Arabica trên sàn New York gần như đi ngang, tăng nhẹ 0,05 xu Mỹ/lb, chốt ở mức 392,05 xu Mỹ/lb. (1 lb = 0,4535kg)

Sau nhiều ngày tăng giá liên tục, các quỹ đầu tư đã đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận trước khi bước vào tháng mới, tạo ra áp lực rất lớn lên giá robusta.

Trong khi đó, giá arabica vẫn giữ được sự ổn định nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn, như tồn kho vẫn ở mức rất thấp và rủi ro thời tiết La Nina tại Brazil. Tin tức về đàm phán thuế quan Mỹ-Brazil vẫn chưa có kết quả rõ ràng cũng khiến thị trường arabica chững lại.

Còn tại thị trường trong nước, ngày 1/11, giá càphê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm mạnh, đưa giá trung bình toàn vùng xuống còn 116.800 đồng/kg. Mức giảm này đã xóa sạch đà tăng của những ngày trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Nông (cũ), giá giảm 1.200 đồng/kg, còn 117.000 đồng/kg, tại Đắk Lắk giảm 1.200 đồng/kg xuống 116.800 đồng/kg. Giá tại Gia Lai cũng giảm 1.200 đồng/kg, về mức 116.000 đồng/kg và tại Lâm Đồng giảm 1.300 đồng/kg, còn 115.500 đồng/kg./.

